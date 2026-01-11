Tomar un vaso de agua antes de beber café es una práctica sencilla que puede aportar distintos beneficios al organismo, especialmente cuando se realiza como parte de la rutina matutina. Aunque muchas personas comienzan el día directamente con una taza de café, especialistas en nutrición y salud digestiva señalan que hidratarse primero puede ayudar a preparar mejor al cuerpo para la ingesta de cafeína.

Durante la noche, el cuerpo pasa varias horas sin recibir líquidos, por lo que al despertar es común presentar un ligero grado de deshidratación. Beber agua al levantarse contribuye a reponer esos líquidos perdidos, favorece el funcionamiento de órganos como los riñones y ayuda a activar el metabolismo. Al hacerlo antes del café, se evita que la cafeína sea lo primero que reciba el sistema digestivo.

Salud estomacal

CANVA

Otro aspecto relevante es la salud estomacal. El café, en especial cuando se consume en ayunas, puede estimular la producción de ácido gástrico. En algunas personas, esto provoca acidez, irritación o malestar digestivo. Tomar un vaso de agua previamente puede ayudar a proteger la mucosa del estómago, diluir la acidez y reducir la probabilidad de molestias.

Además, la cafeína tiene un ligero efecto diurético, lo que puede favorecer la eliminación de líquidos. Si se bebe café sin una hidratación previa, este efecto puede acentuar la deshidratación inicial de la mañana. El agua, en cambio, contribuye a mantener un mejor equilibrio hídrico y a compensar ese efecto.

Desde el punto de vista del rendimiento físico y mental, iniciar el día con agua también puede mejorar la concentración y el nivel de energía. Una hidratación adecuada está relacionada con una mejor función cognitiva, por lo que beber agua antes del café puede ayudar a que los efectos estimulantes de la cafeína se perciban de forma más equilibrada.

Finalmente, este hábito puede apoyar la moderación en el consumo de café. Al hidratarse primero, algunas personas reducen la cantidad de café que beben, lo que puede ser positivo para quienes buscan disminuir la ingesta de cafeína sin renunciar por completo a esta bebida.

CANVA

En conjunto, tomar un vaso de agua antes del café es una acción simple que puede favorecer la hidratación, cuidar el sistema digestivo y contribuir a un consumo más consciente de cafeína, sin necesidad de modificar de manera drástica la rutina diaria.

