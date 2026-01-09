La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció este viernes que continúa activa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). De acuerdo con el organismo, la calidad del aire para este viernes oscilará entre mala y muy mala.Asimismo, señaló que, según los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México y los modelos de pronóstico, las condiciones meteorológicas seguirán siendo desfavorables para la dispersión de contaminantes. Entre los factores destacan la escasa nubosidad, la fuerte radiación solar, los vientos débiles y una estabilidad atmosférica de moderada a intensa.Por ello, la CAMe decidió compartir con la población una serie de recomendaciones y consejos para evitar verse afectada por las condiciones actuales y prevenir posibles enfermedades respiratorias. A continuación, te las presentamos.Para proteger tu salud de la exposición a estos elementos y reducir su propagación en el ambiente, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:Quédate en casaManten precaucionesProtege tu saludDe acuerdo con la Organización Nacional de la Salud (OMS), los contaminantes de mayor preocupación para la salud incluyen material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. La exposición a estos contaminantes tiene efectos respiratorios, cardiovasculares, metabólicos y sistémicos.A corto plazo, esto puede provocar problemas respiratorios como tos, irritación y dolor de garganta, opresión en el pecho, irritación ocular, fatiga, dolor de cabeza, sibilancias y dificultad para respirar, agravando el asma y reduciendo la función pulmonar. Por su parte, la exposición a largo plazo podría llevar a una inflamación pulmonar, a un mayor riesgo de sufrir infartos e hipertensión.Por su parte, la OMS señala que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6.7 millones de muertes prematuras cada año. Asimismo, detalla que, mediante la disminución de los niveles de contaminación, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP