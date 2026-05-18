Las altas temperaturas y la temporada de calor aumentan la presencia de alacranes en distintas zonas de México, especialmente en estados como Jalisco, Sonora y Durango. Ante esto, muchas personas buscan opciones naturales para mantenerlos lejos de casa sin usar químicos o insecticidas agresivos.

Tres plantas que pueden ayudar a ahuyentar alacranes en casa

Además de revisar rincones oscuros y mantener limpios patios y habitaciones, algunas plantas aromáticas se han convertido en aliadas para quienes buscan mantener alejados a insectos y otros animales pequeños, incluidos los alacranes.

Aunque no sustituyen medidas de limpieza o fumigación profesional, especialistas en jardinería y control de plagas recomiendan ciertas especies por sus aromas intensos y propiedades naturales.

Lavanda

CANVA

La lavanda es una de las plantas más conocidas por su aroma relajante, pero también suele utilizarse como repelente natural. Su olor fuerte puede ayudar a mantener alejados algunos insectos y animales pequeños que prefieren ambientes secos y oscuros. Además, es una planta fácil de colocar en patios, ventanas o entradas.

Otra ventaja es que necesita pocos cuidados y soporta bien climas cálidos, algo importante en ciudades como Guadalajara, Monterrey o Hermosillo, donde el calor favorece la aparición de alacranes.

¿Dónde colocarla?

Cerca de puertas y ventanas

En patios o balcones

En macetas dentro de casa con buena ventilación

Ruda

CANVA

La ruda es otra de las plantas más mencionadas cuando se habla de remedios naturales contra plagas. Desde hace años se utiliza en hogares mexicanos por su olor penetrante, el cual puede resultar desagradable para algunos insectos. Muchas personas la colocan cerca de accesos principales o jardines como medida preventiva.

Además de su uso popular, la ruda es resistente y puede mantenerse tanto en exterior como en interiores bien iluminados.

Puntos clave sobre la ruda

Tiene un aroma fuerte y persistente

Se adapta fácilmente a macetas

Es común en jardines de México y América Latina

También se usa para ahuyentar mosquitos

Hierbabuena y menta

CANVA

La hierbabuena y la menta no solo se utilizan en bebidas o remedios caseros. Sus aromas intensos también pueden ayudar a crear una barrera natural contra diferentes insectos. Estas plantas suelen recomendarse porque crecen rápido y pueden colocarse en pequeños espacios dentro del hogar. Además, son fáciles de conseguir en viveros o supermercados.

En temporadas de calor, cuando los alacranes buscan refugio en zonas frescas y húmedas, mantener ciertas áreas ventiladas junto con plantas aromáticas puede ayudar a disminuir su presencia.

¿Por qué aumentan los alacranes en temporada de calor?

Durante primavera y verano, los alacranes suelen salir con más frecuencia debido a las altas temperaturas. La Secretaría de Salud ha señalado en distintas ocasiones que estos animales buscan lugares oscuros, húmedos y con acceso a alimento , por lo que patios descuidados, acumulación de madera o grietas pueden convertirse en escondites ideales.

Estados como Jalisco, Nayarit, Guerrero y Durango registran constantemente reportes relacionados con picaduras de alacrán, especialmente durante los meses más calurosos del año.

Consejos rápidos para evitar alacranes en casa

Además de colocar plantas aromáticas, expertos recomiendan mantener ciertas medidas básicas de prevención:

Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos

Evitar acumulación de escombros o madera

Sellar grietas en paredes y pisos

Mantener patios limpios y ventilados

Revisar camas y muebles en zonas cálidas

Usar mosquiteros o barreras en puertas y ventanas

Las plantas no eliminan alacranes, pero sí pueden ayudar. Especialistas recuerdan que las plantas como lavanda, ruda, hierbabuena o menta funcionan principalmente como apoyo preventivo y no como una solución definitiva. Si existe una infestación o presencia constante de alacranes dentro de casa, lo recomendable es acudir con servicios profesionales de control de plagas o contactar a Protección Civil.

Aun así, muchas personas optan por estas alternativas naturales porque también ayudan a refrescar espacios, aromatizar el hogar y complementar otras medidas de limpieza. Con la llegada de temperaturas más altas en varias regiones de México, mantener el hogar limpio, ventilado y con algunas de estas plantas podría convertirse en una medida sencilla para reducir riesgos y evitar encuentros inesperados con alacranes.

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