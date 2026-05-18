¿Cuántas horas de sueño necesitas realmente? Esta es la cantidad exacta que tu cuerpo exige dormir por salud

El ritmo de vida actual nos empuja constantemente a sacrificar nuestro descanso. Sin embargo, ignorar las horas de sueño no solo genera cansancio, sino que pone en riesgo nuestra salud a largo plazo.

¿Qué sucede realmente cuando cerramos los ojos? Durante la noche, nuestro cuerpo no se apaga. Por el contrario, entra en un estado altamente activo de reparación física y mental.

Según los especialistas de Mayo Clinic, la cantidad de sueño necesaria no es universal. Esta varía drásticamente dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos y de nuestras condiciones de salud.

La tabla exacta de horas de sueño por edad

No basta con dormir "un rato" para reponer energías. Los expertos han definido rangos específicos que garantizan el funcionamiento óptimo del organismo en cada etapa.

Para los adultos, la recomendación general es realmente de siete o más horas por noche. Sin embargo, los niños y adolescentes requieren mucho más tiempo para su desarrollo.

Los bebés de 4 a 12 meses necesitan de 12 a 16 horas, mientras que los niños en edad escolar deben dormir entre 9 y 12 horas diarias.

Por su parte, los adolescentes requieren de 8 a 10 horas. Además, situaciones específicas como el embarazo pueden aumentar significativamente la necesidad de dormir debido al esfuerzo físico adicional.

Con el envejecimiento, los patrones cambian. Los adultos mayores tienden a tener un sueño más ligero y a despertar con frecuencia, aunque su necesidad de descanso sigue siendo exactamente la misma.

¿Por qué la falta de descanso afecta tu salud?

Dormir poco no solo afecta tu estado de ánimo al día siguiente. Las consecuencias de la privación del sueño son severas, silenciosas y acumulativas.

De acuerdo con MedlinePlus, el portal oficial de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos, la falta de sueño altera gravemente el sistema inmunológico.

Esto nos vuelve vulnerables a infecciones comunes, pero también aumenta el riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2, presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares.

Durante el sueño profundo, el cuerpo libera hormonas esenciales que ayudan a reparar las células, a desarrollar masa muscular en los niños y a controlar el uso de la energía.

Además, el cerebro necesita este tiempo vital para consolidar la memoria y procesar la información. Sin descanso, nuestra capacidad de concentración, aprendizaje y toma de decisiones se desploma.

El descanso no es un lujo moderno, es una necesidad biológica innegociable. Priorizar tus horas de sueño hoy es la inversión más segura y efectiva para tu bienestar de mañana.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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