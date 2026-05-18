Pueblos Mágicos menos conocidos, ideales si solo buscas relajarte

México es un lugar en el que la naturaleza, la belleza, la historia, la cultura y la tradición conviven diariamente y se dejan sentir en cualquiera de sus rincones. Sin embargo, existen espacios que mantienen esas características en su máximo esplendor y las utilizan para darle vida y movimiento a la localidad.

Los Pueblos Mágicos, tal como su nombre lo indica, son lugares que se sienten irreales, pues poseen las condiciones necesarias para ofrecer experiencias únicas y es por eso que son distinguidos con este título por la Secretaría de Turismo.

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En 2026, el país cuenta con 177 destinos que son considerados Pueblos Mágicos gracias a su valor histórico y a su constante compromiso por mantener viva la identidad y cultura que persisten en su zona.

Cuando hablamos de este tipo de lugares, puede que lo primero que se te venga a la mente sean pueblos como San Miguel de Allende, Mazamitla, Tulum, entre otros. Esto se debe a que son algunos de los más conocidos; no obstante, México tiene muchísimo más que ofrecer y es por eso que a continuación te compartiremos una lista de Pueblos Mágicos impresionantes que rara vez se mencionan, pero que tienen todo para que pases una experiencia increíble.

Pueblos Mágicos poco conocidos de México que debes visitar

Álamos, Sonora

Para los amantes de la arquitectura, este lugar cuenta con estructuras barrocas, casas coloniales, calles empedradas y un centro histórico que mantiene la esencia del México antiguo.

Ubicado a tres horas de Hermosillo, este pueblo sonorense es conocido como la "Ciudad de los Portales", pues fue un importante centro minero que se puede recorrer de diferentes maneras para conocer más de su historia y visitar sus áreas naturales.

Además, es la sede de uno de los eventos culturales más importantes del norte de la República, el conocido Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, que celebra la música y las artes.

Este pueblo vio nacer a figuras importantes como el propio Alfonso Ortiz Tirado, quien fue un célebre médico y compositor, así como a la misma María Félix, la cual cuenta con un museo en el que se exhiben más de 700 piezas y artículos de “La Doña”.

Angangueo, Michoacán

Si prefieres algo más dinámico y cerca de la naturaleza, Angangueo, en Michoacán, se volvió popular por ser el principal acceso a los santuarios de mariposas monarca, los cuales se pueden visitar de manera recreativa, educativa o solo por entretenimiento.

Angangueo es un pueblo pintoresco ubicado entre imponentes montañas que mantiene una arquitectura colonial, con templos góticos, miradores, museos y una rica gastronomía local.

En el pasado también funcionó como una zona minera, por lo que en la actualidad es posible hacer recorridos subterráneos para conocer más sobre esta práctica.

Algunos de sus sitios más visitados son el santuario El Rosario (el más grande) y Sierra Chincua, en los que se puede observar la migración de mariposas de noviembre a marzo. A su vez, también figuran el Templo de la Inmaculada Concepción, la Parroquia de San Simón Celador y Casa Parker.

Huichapan, Hidalgo

Quienes aprecian la relajación y la calma probablemente prefieran viajar a un destino como Huichapan, que está ubicado a dos horas y media de la Ciudad de México y cuenta con aguas termales y spas naturales.

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Su pasado prehispánico y colonial ha provocado que visitantes de todas partes del mundo quieran conocer más de su arquitectura virreinal, el acueducto colonial El Saucillo, así como el papel de la localidad en la Independencia de México.

El lugar cuenta con áreas naturales que ofrecen actividades como tirolesa, ciclismo, caminatas, entre otras. Además, la gastronomía local es única.

Más allá de los destinos turísticos más populares, México guarda rincones que sorprenden por su autenticidad, historia y belleza natural. Estos Pueblos Mágicos poco conocidos demuestran que aún existen lugares capaces de ofrecer experiencias diferentes, alejadas de las multitudes y llenas de identidad propia.

Ya sea entre montañas, calles coloniales, santuarios naturales o aguas termales, cada uno de estos destinos conserva tradiciones, paisajes y relatos que enriquecen cualquier viaje. Así que si estás buscando una escapada distinta, llena de cultura y escenarios memorables, cualquiera de estos Pueblos Mágicos puede convertirse en tu próxima gran aventura.

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