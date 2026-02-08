¿A qué temperatura debo bañar a mi perro?

El bienestar de nuestras mascotas depende de diferentes factores como: el tipo de alimento que consume, la frecuencia con la que se les ejercita e incluso el baño, que también cumple un papel fundamental en su cuidado integral.

La higiene es un elemento muy importante en el cuidado de nuestro perro o gato, ya que ayuda a quitar olores desagradables, prevenir enredos, minimizar la muda de pelo, mantener el pelaje sano y brillante y, principalmente, disminuir el riesgo de infecciones cutáneas y la acumulación de suciedad.

Sin embargo, no basta con solo bañar a tu mascota; es importante hacerlo a conciencia y tomar precauciones, especialmente con la temperatura del agua que usarás, ya que, de no ser así, podría ser riesgoso para la salud de tu mascota.

De acuerdo con el portal digital de cuidados animales Veterinaria Clinic Pets, antes de bañar a tu mascota debes comprobar que la temperatura sea la indicada, para que el baño sea una experiencia agradable para ella.

¿Cómo debo bañar a mi perro?

El agua demasiado caliente causa sequedad y estrés, mientras que el agua fría causa incomodidad y pone ansiosas a las mascotas, además de provocarles resfriados. Por ello, utiliza agua tibia para evitar estímulos negativos, con una temperatura entre los 32° C y 37° Celsius.

Para comprobar el estado del agua, vierte un poco primero en tu antebrazo, una zona sensible al cambio de temperatura. Además, recuerda no bañarlos con mucha frecuencia, ya que esto puede generar problemas dermatológicos más graves: un baño cada 2 a 4 semanas es más que suficiente.

