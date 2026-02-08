Domingo, 08 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Qué es el "Propose day" y cómo se celebra hoy 8 de febrero

Es una fecha dedicada a expresar sentimientos románticos de forma directa, especialmente para hacer una propuesta amorosa

Por: Brenda Barragán

El Propose Day representa una oportunidad para romper el silencio emocional, decir lo que se siente sin esperar al 14 de febrero. CANVA

El Propose Day representa una oportunidad para romper el silencio emocional, decir lo que se siente sin esperar al 14 de febrero. CANVA

El Propose Day se celebra cada 8 de febrero y forma parte de la llamada Semana del Amor, una serie de días previos a San Valentín que, con el tiempo, se han popularizado en distintos países a través de la cultura digital.

¿Qué es el Propose Day?

Es una fecha dedicada a expresar sentimientos románticos de forma directa, especialmente para hacer una propuesta amorosa. Tradicionalmente se asocia con pedirle a alguien que sea tu pareja, declarar amor, o incluso proponer matrimonio, aunque no se limita solo a relaciones formales.

 CANVA
 CANVA

¿De dónde surge?

El Propose Day tiene su origen en celebraciones modernas, impulsadas principalmente por redes sociales, cine y cultura popular, especialmente en países como India, y después se expandió a nivel internacional. No es una festividad histórica ni religiosa, sino una fecha simbólica que gira en torno al romance y la expresión emocional.

¿Cómo se celebra?

Las personas suelen aprovechar este día para:

  • Declarar sus sentimientos por primera vez
  • Reafirmar una relación existente
  • Hacer una propuesta de compromiso
  • Enviar mensajes, cartas o detalles simbólicos como flores o anillos
  • No existe una forma “correcta” de celebrarlo; el énfasis está en la honestidad emocional y la intención.
CANVA 
CANVA 

¿Por qué es importante para muchas personas?

El Propose Day representa una oportunidad para romper el silencio emocional, decir lo que se siente sin esperar al 14 de febrero y darle valor a la comunicación afectiva. Para muchos, es un recordatorio de que expresar lo que se siente también es una forma de valentía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones