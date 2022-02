El Año Nuevo Chino 2022 comenzó el 1 de febrero y le dijo adiós al año del Buey, en este 2022 como muchas personas saben es el año del Tigre, un signo animal conocido por ser valiente, seguro de sí mismo y por buscar emociones.

Con este motivo, Booking.com hizo una selección de los destinos para cada signo del zodiaco chino más recomendados por los viajeros y resaltar sus características y rasgos de personalidad de su signo animal. Ya sea un valiente Tigre que busca una escapada estimulante, un Conejo que anhela un viaje artístico, pero romántico o un intrépido Dragón que busca una experiencia salvaje, aquí algunos de los destinos que se pueden explorar según la personalidad animal del zodiaco chino.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. ESPECIAL/Photo by ZQ Lee on Unsplash.

Año del Tigre

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Para los Tigres que buscan experiencias que se ajusten a su personalidad valiente, segura de sí misma y buscadora de emociones, Dubái ofrece una serie de experiencias estimulantes e impresionantes. Atravesar Jebel Jais en tirolesa, el pico más alto de los Emiratos Árabes Unidos, para sus inigualables vistas panorámicas. La emocionante actividad del paracaidismo y contemplar las vistas desde el cielo, ya sea sobre la emblemática Palm Jumeirah o los interminables desiertos, las vistas son asombrosas.

Jumeirah Emirates Towers es el epítome del lujo y la elegancia; perfecto para los Tigres seguros de sí mismos. El hotel cuenta con un llamativo ascensor de cristal con vistas a la ciudad y cocina de todo el mundo con una serie de experiencias gastronómicas. Para la calma y tranquilidad en el Talise Spa, se disfrutará de la paz después de un día de emocionantes aventuras.

Año de la Rata

(1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Madrid, España.

Esta capital no sólo es conocida por su impresionante arquitectura, también es perfecto para el signo innovador y sociable de la Rata por su vida nocturna. Madrid cobra vida cuando se pone el sol, desde los bares de copas locales hasta las discotecas. Si no se está seguro de por dónde empezar a explorar, se puede comenzar con una visita guiada por Madrid by Night para descubrir los famosos lugares de interés madrileños.

Los nacidos bajo este signo apreciarán una estancia en Vincci the Mints, situado en el corazón de la famosa Gran Vía y con una impresionante terraza con vistas a los edificios emblemáticos de Madrid. La fiesta empieza en la entrada, con un check in único en el bar de la recepción, también cuenta con una terraza en la azotea, un extravagante gastro bar y comida servida desde un food truck en el lugar.

Ella, Sri Lanka. ESPECIAL/Photo by Tom Nicholson on Unsplash.

Año del Buey

(1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Ella, Sri Lanka.

El Buey es un signo animal que se caracteriza por ser diligente, fiable, fuerte y decidido, lo que hace que unas vacaciones de senderismo sean perfectas para este signo. Ella es una pequeña ciudad enclavada en las colinas de Sri Lanka y es conocida por sus exquisitas vistas de las verdes colinas que la rodean y las actividades al aire libre, por lo que no es de extrañar que se encuentre entre los destinos más recomendados por los viajeros para practicar senderismo.

Situado en la ladera de la montaña con vistas panorámicas de los exuberantes alrededores, EKHO Ella es el lugar perfecto para descansar y reponer fuerzas tras un día de caminata y continuar la aventura en el Parque Nacional en las tierras altas centrales para admirar al ciervo sambar e impresionantes cascadas.

Año del Conejo

(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Florencia, Italia.

Experiencias enriquecedoras como el arte y el romance son muy valoradas por los conejeros, lo que hace que la vibrante ciudad de Florencia sea el destino ideal. Está llena de encanto artístico, desde sus emblemáticos edificios hasta las históricas calles adoquinadas y las abundantes galerías que albergan lo mejor del arte renacentista italiano. No es de extrañar que esta ciudad sea uno de los principales destinos recomendados para el arte.

Arte' Boutique Hotel, situado en el corazón de Florencia, data del siglo XVII y ha sido diseñado para mostrar lo mejor de su arquitectura original, lo que lo convierte en la estancia perfecta para los Conejos. Los puntos de referencia del patrimonio, como la Catedral de Florencia y la Galería de la Academia, están a la vuelta de la esquina.

Playa Manuel Antonio, Costa Rica. ESPECIAL/Photo by Vincent Branciforti on Unsplash.

Año del Dragón

(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Manuel Antonio, Costa Rica.

Costa Rica es famosa por su abundancia de parques nacionales y su floreciente vida salvaje, lo que la hace muy adecuada para la naturaleza intrépida y enérgica del signo animal del Dragón, quienes buscan adentrarse a la vida salvaje, Manuel Antonio está repleta de increíbles especies y animales marinos que esperan ser descubiertos.

Con vistas al océano Pacífico, el Makanda by The Sea Hotel es con spa, una piscina al aire libre y una playa privada situada a poca distancia. Los más enérgicos pueden aprovechar las actividades que se realizan en el hotel o en los alrededores, como la equitación y la pesca, pero sin olvidarse de consentir al cuerpo con un momento de relajación.

Año de la Serpiente

(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Río de Janeiro, Brasil.

Con sus pintorescas extensiones de arena dorada, Río es uno de los principales destinos para una escapada a la playa y es ideal para el introvertido signo de la Serpiente al que le gusta relajarse y experimentar los lujos de la vida. Hay una oferta para el viajero de playa más exigente, desde escondites fuera de lo común, como la cercana isla de Ilha Grande, hasta playas urbanas como las famosas Copacabana e Ipanema, para cualquier signo animal que sólo quiera estar entre la diversión.

Enclavado en la cima de una colina en el barrio de Santa Teresa, Chez Georges es la estancia perfecta para los signos de la Serpiente que deseen unas vacaciones relajadas en el corazón de la ciudad, los huéspedes tendrán mucho donde elegir. Los lugares de interés, como el Teatro Municipal y el Museo de Arte Moderno, están a un corto trayecto en coche para aquellos que quieran explorar lo que la ciudad tiene que ofrecer.

Baja California, México. ESPECIAL/Photo by Constanza S. Mora on Unsplash.

Año del Caballo

(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Baja California, México.

El signo animal del caballo, cuyos principales rasgos de personalidad son el amor por los viajes y la independencia, adorará la libertad que conlleva un viaje único por carretera a través de uno de los caminos más hermosos de México. No es de extrañar que Baja California sea uno de los principales destinos recomendados para un road trip por la península para maravillarse con las vistas al mar. Además de recorrer las parabas obligadas como San José del Cabo, el Museo de la Música en El Triunfo, donde te puede montar en un jeep.

Cabo Azul es perfecto para dormir al lado del mar, sus villas cuentan con un área independiente, por lo que es ideal para los Caballos que busquen un momento a solas para relajarse. Además, después de un viaje por carretera, ¿quién no querría relajarse en una bañera de hidromasaje seguido de un tratamiento curativo, de bienestar y relajación?

Año de la Cabra

(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Kilpisjärvi, Finlandia.

Para el signo animal Cabra/Oveja que tiende a ser imaginativo y fácil de llevar, un viaje de acampada a Finlandia puede vigorizar su mente creativa. El pueblo de Kilpisjärvi es el destino por excelencia para experimentar la naturaleza y la aventura por la reserva natural más antigua de Finlandia, Estricta de Malla, donde se pueden encontrar especies raras de plantas alpinas y mariposas o la colina de Saana o Halti en la frontera entre Finlandia y Noruega.

Artic Land Adventure Glass Igloos combina la naturaleza con el lujo. Situado junto al rancho de renos Vasara, al lado de la zona salvaje de Kilpisjärvi, los huéspedes pueden disfrutar de platos tradicionales lapones en este hotel único. Además de sus vistas a la montaña decoradas por auroras boreales durante las oscuras noches de invierno.

Londres, Reino Unido. ESPECIAL/Photo by Lucas Davies on Unsplash.

Año del Mono

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Londres, Reino Unido.

Para el signo del Mono, enérgico y hábil, al que le gusta aprender nuevas habilidades y culturas, Londres es su ciudad. Repleta de cultura y con una gran cantidad de cosas que hacer como descubrir nuevos establecimientos de comida y bebida, las mujeres históricas del East End o una actividad divertida para aprender a hacer delicias dulces, como chocolate, bombones y trufas.

El emblemático Great Scotland Yard Hotel está situado en una de las zonas más prestigiosas e históricas de Londres, Westminster. El hotel cuenta con un bar de whisky escondido, un salón de té de la tarde y un delicioso restaurante de un chef aclamado por la crítica. Y a sus alrededores están la Galería Nacional y las Salas de Guerra de Churchill.

Año del Gallo

(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Chiang Mai, Tailandia.

Los gallos son prácticos y puntuales, por lo que disfrutarán de la gran diversidad de actividades disponibles en Chiang Mai. La ciudad más grande del norte de Tailandia incorpora lo mejor de ambos mundos, que incluye lecciones con un boxeador profesional de Muay Thai y clases de cocina, al tiempo que proporciona una escapada serena de todo con un entorno de campo exuberante y antiguos monumentos y templos por los que pasear.

Situado a orillas del río Mae Ping, el Anantara Chiang Mai Resort presenta diseños asiáticos minimalistas en todo el recinto y cuenta con un spa y una piscina. Es ideal para los amantes de la vida práctica, se pueden realizar actividades como clases de boxeo Muay Thai, clases de cocina tailandesa y golf, o realizar un relajante recorrido flotante por la ciudad desde el cielo con un paseo en globo aerostático.

Dublín, Irlanda. ESPECIAL/Photo by Marco ten Donkelaar on Unsplash.

Año del Perro

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Dublín, Irlanda.

Dublín es el lugar idóneo para aquellos nacidos bajo el signo del Perro, con una personalidad amable, honesta y responsable, apreciarán la capital irlandesa. En cada esquina se pueden encontrar simpáticos pubs locales, así que por qué no empezar con una visita a un pub por la tarde para conocer a los lugareños y escuchar actuaciones en directo de música tradicional. Si deseas algo más estimulante, participa en una clase de baile en grupo para aprender la danza tradicional irlandesa.

Number 31 es una casa de huéspedes en una clásica casa de pueblo georgiana. La decoración está inspirada en la época del jazz, con habitaciones decoradas en recuerdo de este periodo y sus sonidos frescos que suenan por todo el hotel.

Año del Cerdo

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Orlando, Estados Unidos.

Los que pertenecen al signo animal del Cerdo son conocidos por ser fáciles de llevar y disfrutar de la diversión despreocupada. Orlando es el destino perfecto para este signo, famoso por sus épicos parques temáticos, sus grandes centros comerciales y su vida nocturna. Sus parques temáticos, también lo hacen el lugar perfecto para crear unos recuerdos despreocupados y duraderos.

El Four Seasons Resort Orlando tiene una ubicación privilegiada en el corazón del complejo de parques temáticos de Orlando, durante el día se puede disfrutar de las inmaculadas vistas del exuberante paisaje de 26 acres junto al lago desde Capa, el asador de estilo español en la azotea del complejo; por la noche, es ideal relajarse con una partida de golf o un relajante masaje en el spa.

Con información de Booking.com.

XM