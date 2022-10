Una joya en el Centro tapatío

Don Carlos Delgado es de esas personas que se han formado en la vida por amor a la cocina y sus fuegos. Contador de profesión y lírico en los quehaceres culinarios, vio su jubilación tocar su puerta y decidió dedicarse a lo que realmente le apasiona y llena: La cocina.

Padre del famoso chef Fabián Delgado (en IG como @fabiandelpa), quien tiene entre sus creaciones cartas como la de Pal’real, Enora, Gabinete u Yunaites entre otros, todos ya reseñados por su servidor Gastrónomo.

Pues bien, don Carlos ya tenía tiempo confeccionando salsas, frijoles y encurtidos para algunos de estos restaurantes en casa, por lo que decidió rentar un local en la calle Miguel Blanco y pasar allí su cocina e invitar 3 días a la semana (los otros días cocina ajeno) a disfrutar unos lonches de lo más bueno que hay en la ciudad.

Acudí un miércoles por ahí de las 9 am con mi amigo Trigo y no había ni un alma en el lugar. Pero no habíamos acabado de disfrutar éstos manjares, cuando ya había cola de personas que babeaban viéndonos comer. Di con el lugar gracias a la aplicación Waze, ya que tiene un pequeño letrero que no es tan llamativo. Me recibió don Carlos con gran cordialidad y le pedimos nos recomendara qué probar, aquí te reseño mi paso.

Lonche Vale Madre ($50), es un lonche confeccionado en un pan tipo birote salado pero muy suave, de esos que no te dejan recuerdo en el paladar, al que le dan una buena untada de frijoles y lo rellenan con una guiso de chicharrón de pancita de cerdo, elaborado con chile guajillo, tomate, jitomate, chile de árbol y especias. Lo presentan con un poco de cebolla morada en cuadritos y encurtido de zanahoria. Es de lo más bueno que he probado. Lo muerdes y escurre esa maravillosa salsa. En boca no se sienten los gorditos, sino una carnita muy suave, resultado de una cocción larga y un lejano sabor a tocino que nos recuerda que es chicharrón de pancita y no de piel.

ESPECIAL

Seguimos con el Lonche de carne con chile ($50, en la foto), es de carne de costilla cerdo muy limpia y también con esa suavidad que ya empezaba a caracterizar los preparados de don Carlos, este platillo lo cocina con tomates, chiles y ajos asados. Súper sabor, la larga cocción en sus guisos hace que los sabores tomen un nivel que raya la perfección y la adicción.

Por último, su primera confección que ofrecieron en el lugar, en Lonche Lomo Chepa ($50); éste es de lomo de cerdo, al pan le unta mostaza, le agrega unos encurtidos y rebanadas muy delgaditas de este excelso lomo, al que baña con una crema de rancho de Tototlán (Jalisco), espesa y con un sabor que realza, como si fuera un buen vino.

Vende su propia salsa embotellada, que es mini por cierto, llamada Salsa pajarito, que es una imperdible para todos en nuestras mesas.

¡Sé feliz!

Lonches Pajarito

Dirección: C. Miguel Blanco 1390, Col. Americana, Americana, Guadalajara.

Horario: De miércoles a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Teléfono: 3336626787.

IG: @salsapajarito

Comida: 5

Lugar: 4

Servicio: 5