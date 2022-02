Un paseo por las mesas de Nayarit

Así como en el cine hay premios del calibre del Oscar, donde todas las películas quieren estar, en el mundo de la cocina nacional hay una lista a la que todos quieren pertenecer: “Guía México Gastronómico. Los Grandes Restaurantes de México 2022”, libro donde se escriben los mejores sitios para comer de todo México y este año Nayarit logró colar seis restaurantes en su lista.

Presentado por Culinaria Mexicana, S.Pellegrino y Nespresso, publicada por Larousse Cocina, la guía marca tanto la tendencia como la excelencia anual de la cocina mexicana, y es bueno para nosotros que el Estado vecino tenga seis restaurantes en su lista, pues son seis pretextos más para hacer maletas y disfrutar de sus encantos.

Gracias a la excelencia de su cocina y servicio, en la séptima edición de esta guía ratificaron su lugar tres restaurantes nayaritas: Carolina, del hotel The. St. Regis Punta Mita; El Delfín del hotel Garza Canela de San Blas, y Emiliano Comida y Vino de Tepic. Se incluyó por vez primera a Loma 42 Bahía, Hector’s Kitchen y Aramara.

La Guía México Gastronómico se considera como la más completa en su tipo en nuestro país, y se realiza con el fin de reconocer el esfuerzo y trabajo de cocineros, cocineras y chefs, tanto tradicionales como profesionales, de ahí la importancia. Esta edición incluye 250 restaurantes y tiene un tiraje de 65 mil ejemplares, gratuitos y distribuidos en hoteles, salas VIP de los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, escuelas de gastronomía, así como eventos y congresos culinarios.

Toni Torres, directora de la Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística de Riviera Nayarit - Zona Costa y Valle Nayarit, anotó que “es un orgullo para mí que los 3 restaurantes de Nayarit sean ratificados y 3 incorporados en la Guía México Gastronómico 2022. Este tipo de reconocimientos hablan de la calidad, servicio y compromiso con la comunidad que tiene cada restaurante. Estas acciones son ejemplo de la pasión y entrega del equipo”.

Carolina

El The. St. Regis Punta Mita apuesta por el equilibrio de sabores, aprovechando naturalmente la buena oferta de mariscos de la región. Bajo la mano del chef Miguel Soltero, lo mismo se disfruta de los aguachiles que de la langosta, pasando por la birria y los elotes, mostrando su versatilidad gastronómica.

Visita y saborea en www.facebook.com/stregispuntamita

Loma 42 Bahía

Ubicado en Nuevo Vallarta, su menú se crea usando el horno de leña y fuego de la parrilla, todo combinado con ingredientes frescos, muchos de su propio huerto. Prueba su lasaña de vegetales con pasta fresca y escalopas de New York a la parrilla, es una maravilla (y tiene incluso una versión vegetariana). En Facebook los encuentras como www.facebook.com/loma42bahia

Aramara

El restaurante de cocina asiática del Four Seasons Resort Punta de Mita se ha vuelto un predilecto entre los viajeros. Explora más de este hotel y su oferta, tanto de descanso como gastronómica, en www.facebook.com/FourSeasonsResortPuntaMita

El Delfín

El Hotel Garza Canela en San Blas se ha puesto en el mapa por su excelente restaurante, que no deja de brillar gracias al talento de la chef titular, que no es otra sino Betty Vázquez, cuya fama televisiva no le ha impedido mantener a este recinto como uno de los mejores de todo el Pacífico mexicano.

En www.facebook.com/garzacanela puedes observar el resto de su menú e incluso reservar en el hotel.

Hector’s Kitchen

Punta de Mita tiene otra opción de excelente cocina con Hector’s Kitchen, del chef Héctor Leyva. Su apuesta de cocina contemporánea con toques mexicanos se distribuye en un menú con deliciosos pescados y mariscos, pero con una que otra sorpresa, como su camote rostizado, hongos, berenjena, pimiento verde, salsa huancaína, un magno platillo vegano.

Descubre más de su carta y cocteles en www.facebook.com/Hectorskitchenpuntamita

Emiliano Comida y Vino

Camarones, salmón, cortes, pastas, purés y postres. Nada se le escapa al paladar de Emiliano Comida y Vino, y como su nombre lo indica, también tienen una rica cava. Este restaurante de Tepic tiene para todos los gustos, aunque su ensalada de camarones mulatos (en la foto) es un infaltable en toda visita.

Descubre su menú y reserva desde www.facebook.com/emiliano.comidayvino

EL VIAJE

¿Ganas de volar?

Desde el aeropuerto de Guadalajara hay algunas opciones para llegar en breve a Puerto Vallarta, y desde allí, a Riviera Nayarit (que está pasando el puente del Río Ameca).

Las líneas que ofrecen el servicio con VivaAerobús, Aeromar y TAR Aerolíneas. Recuerda revisar los protocolos de salud antes de emprender el viaje.