Un paseo otoñal en bici por Toronto

Una de las mejores maneras de explorar Toronto es en bicicleta, y más, en este tiempo en que la ciudad se tiñe de amarillo, naranja y rojo, colores que remarcan la presencia del otoño.

Para desplazarte por la ciudad puedes usar el sistema de bicicletas compartido: Bike Share Toronto que cuenta con 630 estaciones. Solo debes bajar la aplicación, registrarte previamente y elegir un plan; sugerimos el de 72 horas (15 dólares canadienses) para poder disfrutar de la ciudad sobre ruedas.

Ojo, los primeros 30 minutos de cada viaje están incluidos en el precio base. Después de 30 minutos se aplican tarifas de uso adicional.

https://bikesharetoronto.com/

Este metrópoli te permite recorrer sus espacios, verdes y urbanos, a bordo de la bicicleta, de forma segura y sencilla. ESPECIAL/Destination Toronto

Calentamiento

Saliendo del hotel The Yorkville Royal Sonesta Toronto, una buena opción ubicada en el distrito de compras a solo pasos de recintos culturales, tiendas y restaurantes y que regala bonitas vistas, puedes caminar solo 260 metros para llegar al ROM (The Royal Ontario Museum), que exhibe arte, cultura y naturaleza de todo el mundo y de varias épocas.

Hasta marzo podrás ver aquí la muestra Kent Monkman: Being Legendary, una instalación de nuevas pinturas originales del artista; además de Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, inspirada en la saga de “Animales Fantásticos” (precuela de “Harry Potter”) y que exhibe increíbles criaturas míticas y de nuestro mundo natural (hasta el 2 de enero).

ROM. Este museo presenta una muestra de fotos donde la saga de “Harry Potter” es la columna vertebral. ESPECIAL/Royal Ontario Museum

Inicia la aventura

Saliendo del ROM, a menos de 100 metros encontrarás una estación de bicicletas (Queen’s Park). Elige tu bici y actívala mediante el lector de código de la App.

Una vez sobre ruedas, oríllate del lado derecho (hacia la avenida Queen’s Park), por la que podrás circular tranquilamente por el carril exclusivo de bicicletas.

CN Tower. Uno de los emblemas de Toronto, que además te permitirá tomar espectaculares fotos. ESPECIAL/Destination Toronto

Parada escénica

Siguiendo por Queen’s Park Cres W (del lado derecho) podrás empezar a distinguir algunas postales emblemáticas de Toronto: el parque Queen’s Park, la Biblioteca Legislativa de Ontario, la Asamblea Legislativa de Ontario y el Ontario Veterans Memorial.

Si lo deseas, puedes bajarte en la estación de Wellesley St / Queen’s Park Cres para caminar un rato por el parque y disfrutar de los árboles teñidos de colores, o a dos cuadras, de los históricos edificios de la Universidad de Toronto (ubicada sobre King’s College Cir).

Toma nuevamente una bici (frente a la universidad está la estación Willcocks St / St. George) y sigue por la calle de College hasta llegar a Beverley St; en 500 metros encontrarás la próxima parada.

Pausa artística

Deja tu bici en la estación de Beverley St / Dundas St W, frente a la Galería de Arte de Ontario (AGO, Art Gallery of Ontario), uno de los museos de arte más grandes de América del Norte, con una colección de más de 120 mil obras de arte contemporáneo de vanguardia, de artistas indígenas y canadienses, y obras maestras europeas. Como parte de sus exhibiciones temporales encontrarás “Denyse Thomasos: Just Beyond” (hasta el 20 de febrero), “The Medium is the Message” (hasta el 12 de febrero), “Ken Lum: Death and Furniture” (hasta enero 2) y “Modern and Contemporary Prints from the Collection of Grant L. Reuber” (Hasta abril).

Al terminar tu visita, dirígete nuevamente a la misma estación de bicis para bajar hacia el sur por University Ave o por Peter St; ambas te llevarán hasta Bremmer Blvd.

Hockey Hall Of Fame. Un imperdible entre los fans de los deportes sobre hielo. ESPECIAL/Destination Toronto

Entretenimiento variado

Deja tu bici en la estación de Bremner Blvd / Rees St ¡llegaste al Distrito de Entretenimiento!, aquí podrás elegir entre diferentes atractivos: ver alguna obra de teatro (como “Harry Potter and the Cursed Child”); visitar el Ripley’s Aquarium of Canada, espacio de 135 mil pies cuadrados con más de 1.5 millones de galones de agua con hábitats marinos y de agua dulce de todo el mundo; aprender sobre uno de los deportes más populares de Canadá en Hockey Hall of Fame (Salón de la Fama del hockey, hogar de la Copa Stanley y de la mejor colección de artefactos de este deporte); o subir hasta lo alto de la emblemática Torre CN para capturar el atardecer y premiar tu esfuerzo sobre ruedas con una cena en 360 Restaurant, hogar de la bodega de vinos más alta del mundo, ¡salud!

Toronto apuesta fuerte para el uso de la bicicleta entre sus habitantes y turistas. ESPECIAL/Bike Share Toronto

Alista el viaje

Desde la Ciudad de México salen vuelos directos a Toronto. Una opción la ofrece AirCanada y otra Aeroméxico. Como siempre, adquirir con tiempo tus boletos te permitirá obtener mejores tarifas de vuelo.

Descubre más de la oferta que tiene AirCanada en su página www.aircanada.com, donde hay opción para disfrutarla en español.

Recuerda que para entrar a Canadá necesitarás un visado de turista (electronic travel authorization, o eTA). Descubre cómo obtenerla en la página de internet www.etacanada-advice.com.

EL DATO

Disfruta de esta bella ciudad

Conoce más sobre la oferta de la ciudad en la página: www.destinationtoronto.com.