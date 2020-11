Tlalpujahua, donde la Navidad jamás termina

Viajar con toda la seguridad, y si es posible, viajar en corto. Un destino que combina ambas cosas es Michoacán, cuyos infinitos espacios naturales y maravillosas artesanías son el deleite de todo viajero. Y dentro del mosaico de opciones que tiene a la vista, destaca una en especial: El Pueblo Mágico de Tlalpujahua.

Armando un pequeño viaje de fin de semana de Guadalajara a Morelia, podemos incluir una vuelta a Tlalpujahua, un destino perfecto para disfrutar de clima de montaña, buena comida o adquirir artesanías, incluyendo las famosas esferas navideñas que aquí se producen.

¿Qué te parece si comenzamos a explorar este maravilloso rincón michoacano? No olvides que antes de salir debes verificar el semáforo epidemiológico de la entidad a la que te dirijas, además de viajar con todas las medidas sanitarias necesarias.

¿Qué te encontrarás?

Tlalpujahua de Rayón es un pueblo minero y que obtuvo la declaratoria de mágico en 2005. Su nombre significa “tierra de tezontle”, proviene de dos vocablos en náhuatl, tlalli (tierra) y poxohuac (esponja, fofa).

Está enclavado en una zona montañosa, y al recorrerlo podrás disfrutar de sus calles empedradas, sembradas con tiendas de artesanías, donde destacan el vidrio soplado, alfarería, cantera y mucho más.

¿Qué no te puedes perder?

Cuando visites Tlalpujahua, un punto que debes conocer es el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, edificación dedicada a la patrona del pueblo y que se encuentra en lo alto de una colina, por lo que desde ahí se puede observar cualquier punto del pueblo. También vale la pena recorrer la Iglesia hundida del Carmen, edificación que en 1937 fue sepultada por un deslave y actualmente le sobrevive una de sus torres. Es perfecta para tomarte fotos para Instagram. ¡No olvides etiquetar a #SuplementoPasaporte cuando lo hagas!

¿Qué aventura debes vivir?

No puedes irte sin recorrer la Mina Las Dos Estrellas, donde podrás realizar un recorrido y conocer intrigantes historias de mineros y anécdotas maravillosas de los años de bonanza de este pueblo. El paseo es todo un viaje al pasado, no nada más de Tlalpajahua, sino del México de antaño. Para los amantes de la naturaleza, no te puedes quedar son conocer la cercana Brockman o Parque Nacional Campo del Gallo, donde podrás disfrutar de actividades como senderismo, escalada, paseos en lancha y mucho más.

¿Y la Magia de la Navidad?

Este Pueblo Mágico es conocido en todo México por la elaboración de esferas navideñas, una de las principales razones por la que Tlalpujahua también es conocido como el “Pueblo Mágico de la eterna navidad”. De octubre a diciembre de cada año, puedes encontrar la “Feria de la esfera”, donde este adorno (y muchos otros más) son puestos a la venta. Todos los productos son artesanales y podrás observar como se crean desde cero, lo que te permitirá tener una idea del inmenso valor histórico que tienen. ¡Cuídalos!

¿Y los sabores?

No te puedes ir de la tierra del tezontle sin deleitar tu paladar con los exquisitos dulces, conservas y licores de hierbas tradicionales. Al estar en Michoacán, también podrás darte un festín de carnitas, que aquí saben delicioso.

