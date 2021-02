Super Bowl 2021: ¿Cuánto cuesta un anuncio durante el Super Bowl?

El Super Bowl 2021 entre los Buccaneers y los Chiefs romperá muchas marcas; por ejemplo, será el primer Super Bowl que se jugará en casa de uno de los equipos participantes. Tom Brady podría conseguir su séptimo anillo de campeón y Patrick Mahomes podría unirse al exclusivo grupo de quarterbacks que pueden presumir de haber ganado un Super Bowl en años consecutivos, pero además, se romperá el récord en los costos de los comerciales.

Para el Super Bowl 2021, el costo de un anuncio de 30 segundos será de 5.6 millones de dólares (más de 112 millones de pesos), lo que representa 186 mil 666 dólares (tres millones 738 mil 400 pesos) por segundo, de acuerdo al sitio Business Insider.

El precio por un anuncio durante el Super Bowl en 1967 era de 37 mil 500 dólares. En 2017, superó la barrera de los cinco millones de dólares.

Debido a la pandemia por el COVID-19 este año, varias marcas han decidido no comprar un anuncio publicitario como la empresa "Avocadors from Mexico", y por primera vez la empresa Budweiser decidió no comprar tiempo aire para el "súper domingo" y en su lugar donar ese dinero para comerciales que ayuden a crear conciencia sobre las medidas de higiene para evitar la propagación del virus y la importancia de recibir la vacuna.

JM