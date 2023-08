Las aftas son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca o en la base de las encías. Es una úlcera o llaga abierta de color blanco o amarillo y están rodeadas por un área roja y brillante.

Ojo, no es lo mismo que el herpes facial, a diferencia de este, las aftas no aparecen en la superficie de los labios y no son contagiosas. Sin embargo, pueden ser dolorosas y causarte problemas para comer y hablar.

La mayoría de las aftas desaparecen por sí solas en una o dos semanas. No obstante, es importante consultar a tu médico o dentista si tienes aftas inusualmente grandes o dolorosas.

¿Qué las ocasiona?

Pueden presentarse con infecciones virales, en algunos casos no se puede determinar la causa. Sin embargo, también pueden estar ligadas a problemas con el sistema inmune del cuerpo.

Una lesión bucal debido a un tratamiento dental

Una limpieza dental agresiva

Un mordisco en la lengua o en la mejilla

Estrés

Falta de vitaminas y minerales en la alimentación (en especial de hierro, ácido fólico o vitamina B-12)

Cambios hormonales

Alergias a los alimentos

Cualquier persona puede tener aftas, pero las mujeres son más propensas a contraerlas que los hombres y además pueden ser hereditarias.

¿Cómo prevenirlas?

Las aftas generalmente reaparecen, pero es posible reducir la frecuencia siguiendo estos consejos:

1. Evita alimentos que provoquen irritación en la boca, como las nueces, las papas fritas, los pretzels, ciertas especias, comidas saladas y frutas ácidas. Evita cualquier alimento al que seas sensible o alérgico.

2. Aliméntate sanamente para evitar deficiencias nutricionales.

3. Mantén una correcta higiene bucal. El cepillado regular después de las comidas y el uso del hilo dental una vez por día pueden mantener tu boca limpia y sin restos de alimentos que puedan ocasionar una llaga, evita los dentífricos y los enjuagues bucales que contienen lauril sulfato de sodio.

4. Si estás en un tratamiento dental, pregunta a tu dentista sobre las ceras para ortodoncia y así cubrir los bordes afilados que podrían provocarte aftas.

5. Reduce el estrés. Si las aftas parecen estar relacionadas con el estrés, aprende y utiliza técnicas para reducir el estrés, como la meditación o la práctica de algún deporte.

AH