El zumbido en los oídos, conocido comúnmente como tinnitus, es una condición que afecta a muchas personas y puede variar en intensidad y duración. A menudo se describe como un pitido, zumbido, silbido o ruido de fondo que solo la persona afectada puede escuchar. Aunque puede ser ocasional y temporal, en algunos casos, el tinnitus puede convertirse en un problema crónico. Pero, ¿cómo saber si el zumbido en los oídos es realmente tinnitus? A continuación, te presentamos algunas señales clave para identificarlo.

1.- El sonido es constante o intermitente

El tinnitus suele caracterizarse por la presencia de un sonido constante o intermitente en los oídos, incluso cuando no hay fuentes externas de ruido. El tono puede variar desde un pitido agudo hasta un ruido de bajo tono, y puede sonar en uno o ambos oídos. En algunos casos, el sonido puede volverse más fuerte o más suave dependiendo del ambiente o del nivel de estrés de la persona.

2.- No hay una causa externa aparente

Una de las principales características del tinnitus es que el sonido no tiene una fuente externa. Es decir, no es el resultado de ruidos ambientales, como el tráfico o la música alta. Si no puedes identificar ninguna fuente física o externa que cause el sonido, es posible que estés experimentando tinnitus. Sin embargo, es importante consultar con un médico para descartar cualquier otra condición que pueda estar causando el zumbido.

3.- Puede estar relacionado con problemas de audición

El tinnitus a menudo se asocia con la pérdida auditiva, especialmente con la exposición a ruidos fuertes a lo largo del tiempo. Si has estado expuesto a ruidos fuertes o tienes antecedentes de pérdida de audición, el tinnitus podría ser una manifestación de ese daño. Es importante observar si el zumbido ocurre junto con dificultades para escuchar, ya que este es un síntoma común entre quienes sufren de tinnitus.

4.- Sensación de presión o congestión en los oídos

Algunas personas con tinnitus también experimentan una sensación de presión o congestión en los oídos, similar a la sensación que se tiene cuando un oído se tapa. Esta presión puede ser un síntoma asociado con el tinnitus, y su presencia puede hacer que el sonido sea más notorio o molesto.

5.- Puede estar relacionado con el estrés o la ansiedad

Aunque el tinnitus no siempre está directamente relacionado con el estrés, se ha observado que situaciones de ansiedad o estrés intenso pueden empeorar o desencadenar los síntomas del tinnitus. Si has notado que el zumbido en tus oídos aumenta cuando te sientes estresado o ansioso, esto podría ser un indicio de que el tinnitus está relacionado con tu bienestar emocional.

6.- El sonido persiste por largo tiempo

Si el zumbido en tus oídos persiste durante días o incluso semanas, podría ser una señal clara de tinnitus. En algunos casos, este puede desaparecer por sí solo, pero cuando se vuelve crónico y dura más de seis meses, es recomendable buscar ayuda médica para una evaluación más detallada.

¿Qué hacer si tienes síntomas de tinnitus?

Si experimentas zumbidos en los oídos que no desaparecen o se acompañan de otros síntomas como pérdida auditiva, dolor o presión, es fundamental consultar con un médico. Un otorrinolaringólogo (especialista en oídos, nariz y garganta) puede realizar un diagnóstico adecuado y determinar si el tinnitus es el problema subyacente o si existe otra condición que requiera tratamiento.

El tinnitus puede ser tratado dependiendo de la causa subyacente, y en muchos casos, los profesionales de la salud pueden recomendar terapias que ayuden a manejar los síntomas, como terapia cognitivo-conductual, sonidos de enmascaramiento o incluso cambios en el estilo de vida.

Si el zumbido en los oídos persiste sin una causa externa clara, se acompaña de pérdida auditiva o cambia de intensidad, podría ser tinnitus. Consultar a un especialista es el primer paso para un diagnóstico adecuado y para encontrar las mejores opciones de tratamiento.

BB