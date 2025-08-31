No hay nada más reconfortante que empezar el día con una cálida taza de café. El café es una bebida del gusto de muchas y muchos, además de tener múltiples beneficios a la salud física, también los tiene a la salud mental.Los expertos han revelado por qué tan solo una taza de café puede hacer la diferencia en la rutina diaria de quienes lo consumen. De acuerdo a una investigación realizada por la Escuela Pública de Harvard (Estados Unidos), las personas que toman de 2 a 4 tazas de café al día llevan un estilo de vida más positivo.Según los estudios, se comprobó que por la cafeína que contiene puede proporcionar efectos parecidos a un antidepresivo leve y no solo como estimulante. Existe una explicación científica del por qué el café proporciona una sensación de bienestar a las personas.De acuerdo a los expertos, el café actúa sobre el sistema nervioso central, mediante el aumento de la producción de neurotransmisores en el cerebro, como es el caso de la noradrenalina, serotonina y dopamina, considerado como las hormonas de la felicidad.En otras palabras, la cafeína puede acceder a casi todos los sistemas de recompensa reconocidos para el cerebro, lo que ocasiona que las personas disminuyan sus pensamientos negativos. Es importante mencionar que a pesar de que el café tiene beneficios a la salud mental no se considera una solución o cura para ciertos padecimientos tales como la depresión, solo puede ser un acompañamiento.Para tratar temas de salud mental, se recomienda acudir a ayuda con expertos en el tema como: psicólogos o psiquiatras. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS