El papel aluminio es un elemento común en la cocina, usado para conservar, envolver y cocinar alimentos. Sin embargo, aunque es práctico y resistente, no todos los productos son seguros para estar en contacto directo con este material, especialmente si se exponen al calor. Su uso inadecuado puede generar la transferencia de partículas de aluminio a los alimentos, lo que a largo plazo podría tener efectos en la salud.

1.- Tomates y alimentos muy ácidos

El aluminio reacciona con la acidez de productos como tomates, cítricos, piña o vinagre. Este contacto puede no solo modificar el sabor y el color, sino también aumentar la migración de aluminio hacia la comida. En preparaciones como salsas o marinados, lo mejor es usar recipientes de vidrio o acero inoxidable.

2.- Comidas muy saladas

La sal acelera la corrosión del aluminio. Por ello, envolver pescado, carnes curadas o alimentos marinados en salmuera con papel aluminio puede provocar que el material se degrade y deje partículas metálicas en la comida.

3.- Quesos curados

Quesos como el parmesano, manchego o gouda suelen contener cierta humedad y, junto con la sal, generan reacciones con el aluminio. Esto puede afectar el sabor y favorecer la formación de manchas oscuras en el alimento.

4.- Preparaciones con especias o aderezos ácidos

Marinados con limón, vinagre o salsa de soya no deben almacenarse envueltos en aluminio, especialmente si van a permanecer así por horas o días. Los compuestos ácidos y salinos aceleran la liberación de aluminio.

5.- Comida caliente recién cocinada

Colocar alimentos muy calientes en papel aluminio favorece que el metal se desprenda con mayor facilidad. Lo recomendable es esperar a que enfríen antes de cubrirlos o utilizar envases resistentes al calor, como vidrio o cerámica.

Aunque el cuerpo humano puede eliminar pequeñas cantidades de aluminio, la exposición prolongada y constante a niveles altos podría estar vinculada con problemas neurológicos o trastornos en el sistema óseo, según diversas investigaciones. Por ello, es aconsejable moderar su uso y optar por alternativas seguras.

El papel aluminio es útil, pero no todos los alimentos deben estar en contacto con él, especialmente los ácidos, salados o calientes. Usar recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable es una forma sencilla de proteger la calidad de la comida y cuidar la salud a largo plazo.

