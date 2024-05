La temporada de calor llega con altas temperaturas y una necesidad de beber agua de manera constante. El cuerpo humano pierde líquidos a través de la sudoración y es importante mantenerse hidratados para evitar consecuencias en la salud.

Además del agua, existen alimentos que pueden proporcionar agua al cuerpo si se les consume en esta época del año. Por ejemplo, según la científica de la Universidad Estatal Wayne, citada por el diario estadounidense The New York Times, las frutas y verduras son fuente importante de líquido. Finalmente, al cuerpo no le interesa de donde llegue el agua, simplemente que no falte.

La experta menciona que entre las frutas que pueden aportar más agua al cuerpo para mantenernos frescos están la sandía, el melón, las fresas, las uvas, las naranjas; además, el pepino y el apio destacan en las legumbres.

¿Cuál es la función del agua en el cuerpo?

El portal Medline Plus señala que el agua es la base de los líquidos corporales. Constituye dos terceras partes del peso, y sin su consumo, los seres humanos morirían. Ayuda también en el mantenimiento de la temperatura corporal, la transpiración, previene el estreñimiento y evita la deshidratación.

