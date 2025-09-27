El Nissan Sentra 2026 presenta una radical transformación, pero sólo en el exterior

Nissan mostró, en Estados Unidos, el que será el nuevo Sentra modelo 2026. El sedán, que ya tiene 40 años de historia y ha vendido más de seis millones de unidades a escala mundial, exhibe una carrocería completamente distinta de su antecesor. Ahora tiene ángulos marcados, faros delgados y una silueta más aerodinámica, insinuando una potencia que tal vez genere una expectativa que no pueda cumplir.

Esto se debe a que los cambios mecánicos son pocos. La plataforma es la misma que la del modelo actual, aunque reforzada para ofrecer 6% más de rigidez estructural. El motor también se mantiene el 2.0 litros de aspiración natural, con 145 caballos de fuerza (149, según la forma de medir en EU) y la caja CVT, que al menos en algunas versiones para el mercado del vecino del norte, será ajustada para ofrecer mayor dinamismo. Recordando que el Sentra, pese a su vocación más familiar que deportiva, mantiene la suspensión trasera independiente, algo que le confiere más confort y agarre que rivales con mayor potencia.

Es en el interior donde los cambios son mayores, no solo en diseño y conectividad, también en seguridad, pero aquí hay que dejar en claro que lo que sabemos del auto son especificaciones para el mercado estadounidense, a donde el auto será puesto a la venta aún este año. Nissan Mexicana no ha difundido información sobre el auto para nuestro país, donde probablemente seguirá siendo producido.

Una de las novedades es el ProPilot, el sistema de conducción autónoma de Nissan que antes solo estaba presente en gama más alta, como Altima o Pathfinder. Hay dos pantallas de 12.3 pulgadas y el climatizador será también digital, controlado en pantalla táctil. Se mantienen algunos botones físicos, como el de volumen. Gracias.

Hay CarPlay; Android Auto y cámara de reversa con visión 360 grados. También hay más asistencias electrónicas a la conducción, como el frenado automático de emergencia, el sistema de alerta de vehículos en punto ciego y otros que harán la conducción más tranquila y segura.

El nuevo Sentra, a falta de manejarlo, pinta como una buena evolución de un sedán que no busca satisfacer a los entusiastas del manejo deportivo, pero sí transportar a la familia de una manera tranquila, cómoda, económica y más segura que nunca antes. Ya veremos cuándo llega a México y cuáles serán las especificaciones para nuestro mercado.

