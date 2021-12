Hoy el plato fuerte dentro de las recetas navideñas es un jamón navideño al horno al que se le conoce de muchas formas, desde simplemente jamón horneado hasta al horno, glaseado o navideño, la cuestión es que es un platillo de temporada que se puede deleitar en familia.

Es un platillo que no se acostumbra demasiado en México, pero que en muchas ciudades o familias, lo tienen como una de las alternativas entre el abánico de platos fuertes para la cena de Nochebuena o Año Nuevo, si nunca lo has probado o cocinado, este 2021 puede ser una de las opciones diferentes para deleitar. Además es un plato que combina mucho el sabor, porque mezcla lo salado con lo dulce, hay a quienes no les gusta tanto este tipo de sabores, pero hay otros paladares que les fascina la combinación de sabor o aquellos que siempre están abiertos a probar nuevos platillos.

La decisión es tuya, aquí la receta y que disfrutes de una deliciosa cena de Nochebuena o Año Nuevo.

Jamón navideño al horno. ISTOCK.

Jamón navideño al horno

Ingredientes:

1 pieza de jamón de 4 a 5 kilos, puede ser ahumado

100 grs. De clavo de olor

110 grs. De azúcar morena

570 grs. De rebanadas de piña en almíbar (opcional)

112 grs. de cerezas (opcional)

Papel Aluminio

Para el glaseado:

1 rama de canela

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de jugo de piña en almíbar

1/2 taza de vinagre de manzana

1/4 taza de miel

2 cuch. de mantequilla sin sal

2 cuch. de mostaza

Jamón navideño al horno con piña y cerezas. ISTOCK.

Preparación:

-Precalentar el horno a 160°C

-Mezclar todos los ingredientes del glaseado y dejar reposar hasta que se convierta en una salsa espesa.

-Cortar el jamón por la parte de arriba en forma de cuadros o rombos e insertar los clavos de olor en cada esquina.

-Colorar el jamón sobre una charola para horno de paredes altas y engrasada.

-Cubrir el jamón con la salsa y tapar con papel aluminio.

-Hornear a 160°C por una hora, baña con el glaseado cada 20 minutos.

-Si se elige incorporar la piña y las cerezas, entonces al momento de bañar el jamón con el glaseado, acomodar las rebanadas de piña encima del jamón y colocar una cereza en el centro de cada rebanada con palillos.

-En este caso, hornea sin tapar entre cuatro y cinco horas, bañando cada 30 minutos el jamón con el glaseado y sus propios jugos hasta que alcance los 80°C.

-Retirar los palillos antes de servir.

-Servir.

Tip: Acompaña con pasta, espáragos, alguna crema o verduras.

