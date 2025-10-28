¿Cuál es el pan dulce mexicano con más calorías?

La gastronomía mexicana es uno de los aspectos más destacados de nuestro país, en la que se incluye la panadería tradicional, pues se combinan técnicas, ingredientes y recetas que forman parte importante de nuestra cultura.Asimismo, existe una amplia variedad de piezas de "pan dulce", cuyos orígenes combinan influencias indígenas, españolas, francesas y de otros países. Las piezas más destacadas de México son las conchas, orejas, cuernitos, roles de canela, polvorones, donas, y panes de temporada, como la rosca de reyes o el pan de muerto.Por su parte, se suelen usar ingredientes como harina de trigo, azúcar, manteca, mantequilla, huevo y levadura, y algunos rellenos dulces.A pesar de ser delicioso y una parte esencial de nuestra cultura al estar presentes en nuestra cotidianidad, el consumo del pan dulce debe ser moderado, ya que contienen bastantes calorías. A continuación te explicamos.Algunos de los panes menos saludables, debido a su contenido de azúcar, grasas y harinas refinadas son:El exceso de calorías, azúcares y grasas, puede aumentar el riesgo de subir de peso, y a la larga, causar padecimientos metabólicos, entre otras cosas. No obstante, el consumo ocasional y moderado del pan dulce no presenta ningún riesgo para la salud.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL