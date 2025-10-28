Un reciente avance médico podría cambiar la forma en que se diagnostica el melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Investigadores han desarrollado una prueba genética no invasiva que permitiría a ciertos pacientes evitar la biopsia tradicional, un procedimiento que, aunque es seguro, resulta incómodo y requiere tiempo para obtener resultados.

Un nuevo enfoque para detectar el melanoma

El melanoma se origina en los melanocitos, las células responsables de producir el pigmento de la piel. Su detección temprana es clave para un tratamiento exitoso, y hasta ahora, la biopsia ha sido el método más confiable para confirmar la presencia de células malignas. Sin embargo, un equipo de científicos ha creado una prueba genética basada en la expresión de genes que podría identificar lesiones benignas o sospechosas sin necesidad de extraer tejido.

Según el estudio, esta prueba analiza una serie de biomarcadores específicos presentes en el ADN de las células cutáneas. Al evaluar la actividad de ciertos genes relacionados con el crecimiento anormal, los especialistas pueden determinar con alta precisión si una lesión cutánea tiene características compatibles con el melanoma.

Resultados prometedores

Los investigadores señalaron que la nueva herramienta ha demostrado una efectividad cercana al 95% en la identificación de lesiones benignas, lo que significa que podría reducir significativamente el número de biopsias innecesarias. En los casos donde el resultado genético es negativo, los médicos podrían descartar la presencia de melanoma con confianza, evitando así un procedimiento invasivo.

Además, la prueba puede realizarse a partir de una muestra mínima de piel o incluso de células obtenidas con un hisopo, lo que la convierte en una alternativa rápida, económica y accesible para clínicas dermatológicas.

Un paso hacia la medicina personalizada

Este avance se enmarca en la tendencia global hacia la medicina de precisión, que busca adaptar los diagnósticos y tratamientos a las características genéticas de cada paciente. Los expertos destacan que esta herramienta no solo facilita el diagnóstico temprano, sino que también reduce la ansiedad y el impacto emocional que suele generar la espera de los resultados de una biopsia.

No sustituye del todo la biopsia

A pesar de sus beneficios, los especialistas aclaran que esta prueba no reemplazará completamente a la biopsia, ya que sigue siendo necesaria cuando el resultado genético es positivo o poco concluyente. En esos casos, el análisis del tejido continúa siendo el estándar para confirmar el diagnóstico y determinar el grado de avance del melanoma.

Con este tipo de innovaciones, los médicos buscan hacer el diagnóstico del cáncer de piel más rápido, preciso y cómodo para el paciente. Si las pruebas continúan mostrando buenos resultados en estudios más amplios, podrían implementarse en hospitales y consultorios dermatológicos en los próximos años, marcando un cambio importante en la manera de abordar una de las enfermedades cutáneas más peligrosas.

Este hallazgo abre la puerta a un futuro donde la genética desempeñe un papel central en la prevención y detección del cáncer, ofreciendo una esperanza más para quienes buscan mantener su salud sin someterse a procedimientos invasivos.

Con información de EFE

BB