Pensión ISSSTE: Pago de noviembre 2025 cae en esta fecha

El depósito corresponde al undécimo mes del año y forma parte del cronograma que el ISSSTE publicó desde principios de 2025

Por: Oralia López

Solo quedan pendientes los pagos de la pensión del ISSSTE de noviembre y diciembre en 2025. ESPECIAL / CANVA

Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE ya pueden conocer la fecha exacta en la que recibirán el depósito correspondiente al mes de noviembre de 2025, para que vayan haciendo planes respecto al cobro del dinero.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el abono se realizará el próximo jueves 30 de octubre de 2025, y corresponde al undécimo mes del año. Esta dispersión forma parte del calendario que el ISSSTE publicó desde enero a inicios de este año, con el objetivo de que las personas jubiladas y pensionadas puedan planificar sus finanzas personales y evitar contratiempos.

El Instituto recordó que las pensiones pueden ser solicitadas por trabajadores jubilados, pensionados por riesgo de trabajo o invalidez, así como por quienes cumplan 65 años o más y acrediten al menos 25 años de cotización ante el ISSSTE.

Calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2025

Estas son las fechas oficiales de pago para todo el año. Quedan en el calendario los pagos de noviembre y diciembre 2025:

Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE en 2025

  • Enero | Jueves 2 de enero
  • Febrero | Viernes 31 de enero
  • Marzo | Jueves 27 de febrero
  • Abril | Viernes 28 de marzo
  • Mayo | Miércoles 30 de abril
  • Junio | Viernes 30 de mayo
  • Julio | Martes 30 de junio
  • Agosto | Miércoles 30 de julio
  • Septiembre | Viernes 29 de agosto
  • Octubre | Martes 30 de septiembre
  • Noviembre | Jueves 30 de octubre
  • Diciembre | Viernes 28 de noviembre

El ISSSTE asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes, dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación implementado a nivel nacional.

ESPECIAL / ISSSTE 
ESPECIAL / ISSSTE 

