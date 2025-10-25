Pensión ISSSTE: Pago de noviembre 2025 cae en esta fecha

Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE ya pueden conocer la fecha exacta en la que recibirán el depósito correspondiente al mes de noviembre de 2025, para que vayan haciendo planes respecto al cobro del dinero.De acuerdo con el calendario oficial de pagos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el abono se realizará el próximo jueves 30 de octubre de 2025, y corresponde al undécimo mes del año. Esta dispersión forma parte del calendario que el ISSSTE publicó desde enero a inicios de este año, con el objetivo de que las personas jubiladas y pensionadas puedan planificar sus finanzas personales y evitar contratiempos.El Instituto recordó que las pensiones pueden ser solicitadas por trabajadores jubilados, pensionados por riesgo de trabajo o invalidez, así como por quienes cumplan 65 años o más y acrediten al menos 25 años de cotización ante el ISSSTE.Estas son las fechas oficiales de pago para todo el año. Quedan en el calendario los pagos de noviembre y diciembre 2025:Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE en 2025El ISSSTE asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes, dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación implementado a nivel nacional.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF