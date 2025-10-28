San Luis Potosí te invita a su cumpleaños

Con música, cultura y un ambiente festivo, San Luis Potosí celebra el 433 aniversario de su fundación el próximo 8 de noviembre. La sede será en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, a las 19:00 horas.

La celebración estará encabezada en esta ocasión por Aida Cuevas, acompañada por la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, al lado de su coro y mariachi. El programa sonoro recorrerá desde música clásica hasta melodías populares.

El alcalde potosino, Enrique Galindo Ceballos, explicó que este concierto “este concierto está a la altura de la celebración de los 433 años de la ciudad. Es un programa muy versátil que preparó la Marina, y Aida Cuevas es una de las intérpretes más sobresalientes de música mexicana”.

La reconocida intérprete Aida Cuevas sumará su talento a una noche que busca enaltecer la identidad y el orgullo potosino a través de la música.

La entrada será completamente gratuita, aunque se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación para facilitar el acceso y garantizar un lugar en esta celebración histórica.

Galindo Ceballos explicó que la ciudad está reforzando su oferta turística, buscando atraer a viajeros de Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y por supuesto Guadalajara.

CORTESÍA

“La estrategia busca posicionar a San Luis Potosí como un destino cultural y artístico, al tiempo que se fortalece la derrama económica en la Capital con la visita de turistas que podrán disfrutar de un evento de primer nivel, gratuito y con gran valor simbólico para las y los potosinos”.

Temporada de Día de Muertos

La capital potosina se viste con las tradiciones del Día de Muertos. Ya puedes visitar en el Palacio Municipal su altar de muertos monumental, este año dedicado a la memoria de Daniel de la Llera.

Si visitas la ciudad esta semana, también encontrarás exhibición y venta de pan de muerto en el corredor central del Parque Morelos y en el Palacio Municipal del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Si buscas una callejoneada, la cita será este 2 de noviembre partiendo del Jardín Colón a las 18:00 horas.

MV