San Luis Potosí te invita a su cumpleaños

Con música, cultura y un ambiente festivo, San Luis Potosí celebra el 433 aniversario de su fundación el próximo 8 de noviembre. La sede será en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, a las 19:00 horas.La celebración estará encabezada en esta ocasión por Aida Cuevas, acompañada por la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, al lado de su coro y mariachi. El programa sonoro recorrerá desde música clásica hasta melodías populares.El alcalde potosino, Enrique Galindo Ceballos, explicó que este concierto "este concierto está a la altura de la celebración de los 433 años de la ciudad. Es un programa muy versátil que preparó la Marina, y Aida Cuevas es una de las intérpretes más sobresalientes de música mexicana".La reconocida intérprete Aida Cuevas sumará su talento a una noche que busca enaltecer la identidad y el orgullo potosino a través de la música.La entrada será completamente gratuita, aunque se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación para facilitar el acceso y garantizar un lugar en esta celebración histórica.Galindo Ceballos explicó que la ciudad está reforzando su oferta turística, buscando atraer a viajeros de Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y por supuesto Guadalajara."La estrategia busca posicionar a San Luis Potosí como un destino cultural y artístico, al tiempo que se fortalece la derrama económica en la Capital con la visita de turistas que podrán disfrutar de un evento de primer nivel, gratuito y con gran valor simbólico para las y los potosinos".La capital potosina se viste con las tradiciones del Día de Muertos. Ya puedes visitar en el Palacio Municipal su altar de muertos monumental, este año dedicado a la memoria de Daniel de la Llera.Si visitas la ciudad esta semana, también encontrarás exhibición y venta de pan de muerto en el corredor central del Parque Morelos y en el Palacio Municipal del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.Si buscas una callejoneada, la cita será este 2 de noviembre partiendo del Jardín Colón a las 18:00 horas.