¿Qué representa el color blanco, según la psicología?

Basados en información del artículo "Historiografía de los colores" publicado en la revista malagueña, Litoral. El blanco es la absorción de todos los colores y simboliza la luz, el movimiento y la vida. Como se le asocia espacialmente a la salida del sol en el horizonte oriental y occidental, representa la palidez del ocaso. Por tanto, en culturas como la China, es un color luctuoso y fúnebre.

De acuerdo con la científica alemana y especialista en psicología del color, Eva Heller. No existe un único tono de blanco. Dado que el blanco, en la teoría óptica es la suma de todos los colores, el color más perfecto. Pongamos de ejemplo las artes plásticas y la naturaleza; rara vez se encontrará un blanco purísimo y titanio (uno de los más blancos de todos) en las pinceladas de lienzo.

Pero, ¿por qué? Porque el blanco matiza los tonos que lo circundan, los devora y los regurgita. Por eso tenemos el blanco beige, cisne, clown, plomo, zinc, diamante, invierno, leche, ópalo, perla, satinado, cáscara de huevo, champaña, crema, ultrablanco, entre un sinfín de subtonos.

En el ámbito religioso, el periodista Juan Scaliter, explica que se vincula a la pureza y al bien, en un sentido figurativo. ¿No es acaso blanca la paloma del Espíritu Santo? ¿Blancas no son las alas de los querubines que describió Ezequiel?, ¿Criaturas de cuatro rostros: el de un león, un buey, un águila y un humano?

Regresando a un plano más terrenal, los terapeutas del color, Howard y Dorothy Sun, describen en su libro “Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness” que en la región Este del mundo "el blanco es un color apropiado para la muerte y el duelo, pues se acepta que la persona que falleció ha partido hacia un lugar más puro y espiritual. El blanco también es el color del desapego”.

¿Siempre fueron blancos los vestidos de novia?

En la Antigüedad clásica, que marcó un impacto profundo en las artes y la moda, se buscaba replicar la estética de las esculturas griegas y romanas. Este ideal inspiró la moda Imperio, que abandonó los excesos decorativos para adoptar líneas simples y limpias, según el artículo “Los orígenes del blanco en el vestido de novia de la realeza (siglos XVI-XIX)” de Bárbara Rosillo, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla.

El blanco dominó en esta etapa como reflejo del mármol de las estatuas clásicas, mientras que las siluetas cilíndricas evocaban a las cariátides del Erecteion, cuyas vestimentas resaltaban la figura femenina. Sin embargo, el uso de tejidos livianos como la muselina, un algodón extremadamente fino, generó controversia al ser considerado demasiado revelador.

El concepto del vestido de novia actual se consolidó en el Romanticismo, con un papel crucial desempeñado por la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901). Aunque no estaba destinada a reinar, circunstancias familiares la llevaron al trono a los 18 años. Su boda en 1840 con su primo Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha marcó un hito no solo por ser un matrimonio por amor, sino por la amplia difusión de las fotografías de la ceremonia.

Victoria eligió el blanco para su vestido, un color que simbolizaba pureza y virginidad, rompiendo con las tradiciones anteriores. Diseñado por Mary Bettans, el vestido contaba con un amplio escote, cintura ceñida y una voluminosa falda. Aunque elegante, la reina evitó los excesos, optando por un diseño político y nacionalista: se confeccionó exclusivamente con materiales británicos, como satén blanco y encaje de Honiton.

Como dato literario. La autora francesa, Nathalie Léger, escribió “El vestido blanco”. Un libro que retoma la performance realizada por la artista italiana, Pippa Bacca, quien planeaba viajar haciendo autostop desde Milán hasta Jerusalén, vestida de novia. Sin embargo, Pippa fue asesinada ni bien piso Estambul.

