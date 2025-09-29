¿Qué beneficios tiene el jugo de naranja con zanahoria?

El jugo de naranja con zanahoria tiene muchos beneficios, pues además de sus propiedades nutricionales, es una bebida económica, sabrosa y muy sencilla de preparar. Este jugo combina los nutrientes de ambos ingredientes, convirtiéndola en una gran fuente de vitaminas A y C, antioxidantes, minerales y fibra.

Estos son sus beneficios

Mejora la piel: Gracias a sus antioxidantes, el jugo de naranja con zanahoria estimula la regeneración celular de la piel.

Fortalece el cabello y las uñas: Al ser rico en vitamina A, se estimula y refuerza el crecimiento del cabello y las uñas.

Protege la salud: Por sus nutrientes, expertos en la salud recomiendan beberlo a diario para fortalecer el sistema inmune y evitar enfermedades. También alivia dolores musculares y mejora la digestión.

Refuerza las defensas: Se recomienda beber este jugo especialmente en invierno, que es la temporada en la que las personas están más expuestas a los virus e infecciones.

Protege la vista: La combinación de vitamina A y C de la naranja y la zanahoria, son fundamentales para la salud ocular al propiciar la formación de la rodopsina, un pigmento de la retina que ayuda a ver en condiciones de poca luz.

Previene la retención de líquidos: Tiene propiedades diuréticas y depurativas.

Ideal para después de entrenar: Contiene minerales esenciales como el calcio, fósforo, magnesio y potasio, los cuales contribuyen a mantener el equilibrio la resistencia.

¿Cómo prepararlo?

Ingredientes

4 naranjas medianas peladas.

2½ tazas de zanahoria.

2 tazas de cubos de hielo.

Preparación

Verter los ingredientes en el vaso de la licuadora, cuidando cerrar bien la tapa.

Licuar, incrementando la velocidad poco a poco hasta llegar al máximo.

Licuar durante un minuto, o hasta lograr la consistencia deseada.

Se recomienda beberlo en ayudas todas las mañanas , o como colación a la mitad del día.

