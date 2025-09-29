Lunes, 29 de Septiembre 2025

¿Qué beneficios tiene el jugo de naranja con zanahoria?

Esta bebida combina los nutrientes de ambos ingredientes

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Descubre los beneficios del jugo de naranja con zanahoria. UNSPLASH / V. FILIPOVIC

El jugo de naranja con zanahoria tiene muchos beneficios, pues además de sus propiedades nutricionales, es una bebida económica, sabrosa y muy sencilla de preparar. Este jugo combina los nutrientes de ambos ingredientes, convirtiéndola en una gran fuente de vitaminas A y C, antioxidantes, minerales y fibra.

Estos son sus beneficios

  • Mejora la piel: Gracias a sus antioxidantes, el jugo de naranja con zanahoria estimula la regeneración celular de la piel.
  • Fortalece el cabello y las uñas: Al ser rico en vitamina A, se estimula y refuerza el crecimiento del cabello y las uñas.
  • Protege la salud: Por sus nutrientes, expertos en la salud recomiendan beberlo a diario para fortalecer el sistema inmune y evitar enfermedades. También alivia dolores musculares y mejora la digestión.
  • Refuerza las defensas: Se recomienda beber este jugo especialmente en invierno, que es la temporada en la que las personas están más expuestas a los virus e infecciones.

  • Protege la vista: La combinación de vitamina A y C de la naranja y la zanahoria, son fundamentales para la salud ocular al propiciar la formación de la rodopsina, un pigmento de la retina que ayuda a ver en condiciones de poca luz. 
  • Previene la retención de líquidos: Tiene propiedades diuréticas y depurativas.
  • Ideal para después de entrenar: Contiene minerales esenciales como el calcio, fósforo, magnesio y potasio, los cuales contribuyen a mantener el equilibrio la resistencia. 

¿Cómo prepararlo?

Ingredientes

  • 4 naranjas medianas peladas.
  • 2½ tazas de zanahoria.
  • 2 tazas de cubos de hielo.

Preparación

  • Verter los ingredientes en el vaso de la licuadora, cuidando cerrar bien la tapa.
  • Licuar, incrementando la velocidad poco a poco hasta llegar al máximo.
  • Licuar durante un minuto, o hasta lograr la consistencia deseada.

Se recomienda beberlo en ayudas todas las mañanas, o como colación a la mitad del día.

