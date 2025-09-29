¿Qué beneficios tiene el jugo de naranja con zanahoria?

El jugo de naranja con zanahoria tiene muchos beneficios, pues además de sus propiedades nutricionales, es una bebida económica, sabrosa y muy sencilla de preparar. Este jugo combina los nutrientes de ambos ingredientes, convirtiéndola en una gran fuente de vitaminas A y C, antioxidantes, minerales y fibra.IngredientesPreparaciónSe recomienda beberlo en ayudas todas las mañanas, o como colación a la mitad del día.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL