¿Qué hacer con la tristeza?

¿Te sientes triste y sin motivaciones? De acuerdo a algunos estudios, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Sin embargo, ante los cambios recientes y el encierro por la pandemia, esta sensación de melancolía puede perdurar varias semanas más.

Muchas personas han sentido durante mucho tiempo una energía baja, predominando la tristeza, la culpabilidad y el sentido de ansiedad. Hoy te decimos de dónde surgen estas emociones y la manera en que podemos identificarlas para mejorar tu ánimo.

Identifica tus emociones para saber qué decisiones tomar / Photo by Kristina Tripkovic on Unsplash

La gente se pregunta qué es lo que está pasando, experimentando sentimientos de frustración y estrés, aunado a no tener un plan, porque viven en el ahora y se enfocan en la gratificación instantánea. Hay que entenderlos y acompañarlos. Eso aplica a todas las personas, sin importar la edad.

No hay que ser tan severos con nosotros mismos. Si bien ya pasaron tres semanas de enero y siente que no ha hecho nada, evita caer en un estado de baja frecuencia. Lo principal es accionar e identificar la forma en la que te hablas, porque los reclamos no ayudan para avanzar. La manera en que te comunicas contigo mismo influye en los resultados. En lugar de decirte que ya pasó mucho tiempo, cámbialo por: Aún no estoy donde quisiera estar, pero voy a empezar a pensar.

Pasos pequeños para grandes metas

Si avanzamos con pasos pequeños para alcanzar nuestras metas podremos lograr los resultados que tanto queremos. Por ejemplo, si quieres cambiar tu alimentación, toma agua en lugar de bebidas azucaradas; si quieres hacer ejercicio, no necesitas ir a un gimnasio, empieza caminando. Entre más simplifiques tu vida, vas a conseguir más cosas. Sé constante para llegar a cada meta. Tienes que ser honesto contigo y saber cuánto tiempo tienes para agregar una nueva actividad a tu vida. No se trata de forzar tu calendario, sino de ordenar por prioridades y tus objetivos. No hagas planes basados en el estilo de vida de los otros, sino en el tuyo.

De ser necesario, ¡pide ayuda! No eres más valiente por quedarte en silencio / Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Primero: Identifica tu sentimiento

● Tristeza

● Culpabilidad

● Ansiedad

● Resentimiento

● No tener un plan

● Frustración

Después: Toma las riendas

● Planea tus objetivos de acuerdo a tu estilo de vida

● Ponte metas a corto plazo y que sean tangibles

● Enlista pasos pequeños para conseguir tus objetivos

● Toma atajos como lo haces en los videojuegos. Siempre hay opciones para llegar

● Vuélvete en un estratega de tu propia vida

● Pregúntate si te gusta lo que estás haciendo. Si la respuesta es no, atrévete a cambiar

● Enfócate en tus habilidades y fortalezas, aprovéchalas y busca personas que se alineen con tus propósitos

● Tus palabras construyen tu realidad mental



¡No dudes en buscar la ayuda de un especialista!

Con información de Omar Prieto, entrenador personal

