Aries

Un amor que llega desde lejos podría alterar tu tranquilidad y no traerte lo que esperas. También podría aparecer un ex; si decides abrirle la puerta, corres el riesgo de repetir viejos patrones.

Tauro

Deja de mirar hacia atrás. Si alguien del pasado intenta regresar, recuerda por qué esa historia terminó. Reabrir heridas no hará más que detenerte en tu camino.

Géminis

No te desgastes pensando en quien ya te lastimó. La vida pondrá a cada quien en su lugar. Tú concéntrate en ti, en crecer y sentirte bien contigo mismo. Eso sí, cuida tu sensibilidad: las palabras ajenas pueden afectarte más de lo que deberían.

Cáncer

Cuidado con las aventuras pasajeras: pueden dejar un vacío en lugar de satisfacción. Si tienes pareja, la relación se enciende de nuevo; la pasión regresa y fortalecerá su unión.

Leo

Un viaje romántico podría verse frenado por circunstancias externas , pero eso no disminuye tus ganas de compartir momentos especiales con alguien que te importa.

Virgo

El amor se cruza con la vida familiar: será un tiempo para valorar y disfrutar a quienes tienes cerca. Si estás en pareja, podrían surgir tensiones, pero también oportunidades para demostrar compromiso.

Libra

Un encuentro amoroso puede darse a través de amistades o incluso con alguien con quien ya tienes comunicación virtual. Si estás en pareja, puede haber cierta distancia momentánea por temas externos, pero nada que no se supere.

Escorpión

Tu actitud puede estar afectando tu vida sentimental. Procura no descargar tu mal humor en tu pareja o en alguien que apenas estás conociendo.

Sagitario

El amor te pide cerrar ciclos. No temas soltar lo que ya no vibra contigo; solo así podrás abrir la puerta a nuevas experiencias y relaciones más sanas.

Capricornio

El azar también juega en el amor: una persona inesperada podría cruzarse en tu camino y traer frescura a tu vida sentimental.

Acuario

Las aventuras amorosas repentinas pueden parecer dulces, pero cuidado : lo superficial puede volverse un problema si no eliges con calma.

Piscis

Tu orgullo puede ser una barrera en el amor. Si te cuesta perdonar, recuerda que el corazón no siempre entiende de estrategias. A veces dar un paso al frente es lo que abre el camino a la reconciliación.

Con información de Nana Calistar.

