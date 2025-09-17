Miércoles, 17 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

7 errores comunes que llevan un matrimonio al divorcio

Ningún matrimonio está exento de dificultades, pero la disposición a dialogar, trabajar en equipo y comprometerse con el bienestar común puede marcar la diferencia

Por: El Informador

Reconocer estos errores y corregirlos a tiempo ayuda a fortalecer la relación, evitando que los conflictos escalen hasta una separación definitiva. CANVA

Reconocer estos errores y corregirlos a tiempo ayuda a fortalecer la relación, evitando que los conflictos escalen hasta una separación definitiva. CANVA

El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida de una pareja. Sin embargo, mantener una relación estable y duradera no depende únicamente del amor, sino también de la capacidad de ambos para construir acuerdos, resolver conflictos y mantener una comunicación sana. Existen errores frecuentes que, de no atenderse a tiempo, pueden debilitar el vínculo y llegar a provocar un divorcio.

LEE: Acusan a Ricardo Pérez de mandar mensajes "coquetos" a su ex estando con Zabaleta

1.- Falta de comunicación

Uno de los problemas más comunes en la vida en pareja es no expresar de manera clara pensamientos, emociones o necesidades. Cuando las conversaciones se sustituyen por silencios, suposiciones o discusiones constantes, se genera un distanciamiento que puede volverse irreversible.

2.- Descuidar la relación

La rutina, el trabajo o las responsabilidades familiares pueden hacer que los esposos dejen de priorizarse. No dedicar tiempo de calidad, olvidar los detalles y no cultivar la intimidad son factores que erosionan la conexión emocional.

3.- Manejo inadecuado de los conflictos

Toda relación enfrenta desacuerdos, pero la manera de resolverlos es clave. Evadir los problemas, acumular resentimientos o recurrir a gritos y ofensas son comportamientos que dañan la confianza y el respeto mutuo.

4.- Problemas financieros

El dinero es una de las principales causas de separación. La falta de acuerdos en la administración, los gastos excesivos o la falta de transparencia en el manejo de las finanzas pueden generar tensiones difíciles de superar.

5.- Infidelidad

La traición a la confianza, ya sea física o emocional, suele ser uno de los motivos más dolorosos para la ruptura de un matrimonio. En muchos casos, la falta de atención, comunicación o cercanía emocional puede abrir la puerta a este tipo de situaciones.

6.- Expectativas poco realistas

Ingresar al matrimonio con ideales románticos que no corresponden a la realidad provoca frustración. Esperar que la otra persona sea “perfecta” o que cumpla todas las necesidades individuales crea un terreno fértil para la desilusión.

LEE: ¿Qué dice la psicología de las personas altamente sensibles?

7.- Falta de apoyo emocional

El matrimonio implica acompañarse en los momentos buenos y malos. Cuando uno de los dos no se siente escuchado, comprendido o respaldado por su pareja, puede aparecer un sentimiento de soledad incluso dentro de la relación.

Ningún matrimonio está exento de dificultades, pero la disposición a dialogar, trabajar en equipo y comprometerse con el bienestar común puede marcar la diferencia. Reconocer estos errores y corregirlos a tiempo ayuda a fortalecer la relación, evitando que los conflictos escalen hasta una separación definitiva.

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones