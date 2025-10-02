¿Qué es el Síndrome de Tourette? Enfermedad que padecen varios artistas

El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico, el cual causa movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios, denominados “tics”, que la persona afectada no puede controlar.Este trastorno suele comenzar desde la infancia, y se presenta entre 3 a 4 veces más en hombres que en mujeres. Asimismo, es asociado comunmente con otras afecciones como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).Su diagnóstico se basa principalmente en la observación de los síntomas, no en pruebas específicas, y se trata por medio de terapias conductuales y, en algunos casos, medicamentos.Antes de los tics motores o vocales, las personas que padecen el síndrome suelen experimentar una sensación corporal incómoda denominada “impulso premonitorio”, que se puede presentar en forma de cosquilleo, picazón o tensión. Cuando el tic aparece, se siente un alivio. En ocasiones y con un gran esfuerzo, algunas personas pueden detener o contener temporalmente un tic. La mayoría de las veces, los tics empeoran en la adolescencia temprana y mejoran al transicionar a la adultez.Los tics pueden variar en tipo, frecuencia y gravedad, y suelen empeorar si la persona está enferma, estresada, ansiosa, cansada o emocionada. Pueden ocurrir incluso durante el sueño, y generalmente cambian con el tiempo.Actualmente, varias celebridades que sufren de este síndrome, han sido abiertas sobre su diagnóstico.Algunos artistas que están diagnosticados con este padecimiento son:Recientemente, el cantante inglés, Robbie Williams, reveló que acaba de enterarse de que sufre Síndrome de Tourette.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL