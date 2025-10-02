Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Qué es el Síndrome de Tourette? Enfermedad que padecen varios artistas

El diagnóstico de este trastorno se basa principalmente en la observación de los síntomas

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Síndrome de Tourette, trastorno que padecen algunos famosos. ESPECIAL / YOUTUBE / THE ELLEN SHOW

Síndrome de Tourette, trastorno que padecen algunos famosos. ESPECIAL / YOUTUBE / THE ELLEN SHOW

El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico, el cual causa movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios, denominados “tics”, que la persona afectada no puede controlar.

Este trastorno suele comenzar desde la infancia, y se presenta entre 3 a 4 veces más en hombres que en mujeres. Asimismo, es asociado comunmente con otras afecciones como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

Su diagnóstico se basa principalmente en la observación de los síntomas, no en pruebas específicas, y se trata por medio de terapias conductuales y, en algunos casos, medicamentos.

Tipos de tics

  • Tics motores: Movimientos corporales involuntarios, como parpadear, encogerse de hombros, sacudir la cabeza, o movimientos más complejos.
  • Tics vocales o fónicos: Sonidos repetitivos como toser, carraspear, gruñir o repetir palabras o frases específicas.
  • Coprolalia: Un tic vocal que se caracteriza por la emisión de palabras o frases obscenas.

Lee: ¿Por qué no es bueno aguantarse las ganas de estornudar?

Antes de los tics motores o vocales, las personas que padecen el síndrome suelen experimentar una sensación corporal incómoda denominada “impulso premonitorio”, que se puede presentar en forma de cosquilleo, picazón o tensión. 

Cuando el tic aparece, se siente un alivio. En ocasiones y con un gran esfuerzo, algunas personas pueden detener o contener temporalmente un tic. La mayoría de las veces, los tics empeoran en la adolescencia temprana y mejoran al transicionar a la adultez.

Los tics pueden variar en tipo, frecuencia y gravedad, y suelen empeorar si la persona está enferma, estresada, ansiosa, cansada o emocionada. Pueden ocurrir incluso durante el sueño, y generalmente cambian con el tiempo.

Celebridades que padecen Síndrome de Tourette

Actualmente, varias celebridades que sufren de este síndrome, han sido abiertas sobre su diagnóstico.

Algunos artistas que están diagnosticados con este padecimiento son:

  • Billie Eilish (cantante)
  • Zac Efron (actor)
  • Kristen Stewart ( actriz)
  • Rafa Nadal (tenista)
  • Lele Pons (influencer y cantante)
  • Lewis Capaldi (cantante)
  • Dan Aykroyd (actor y comediante)
  • Camilo Sánchez (comediante)

Recientemente, el cantante inglés, Robbie Williams, reveló que acaba de enterarse de que sufre Síndrome de Tourette.

Lee: ¿Cuántos jugos de frutas es recomendable tomar al día?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

  • Síndrome de Tourette
  • Celebridades
  • Enfermedades
  • Trastornos neurológicos

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones