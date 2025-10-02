¿Qué es el Síndrome de Tourette? Enfermedad que padecen varios artistas

El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico, el cual causa movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios, denominados “tics” , que la persona afectada no puede controlar.

Este trastorno suele comenzar desde la infancia, y se presenta entre 3 a 4 veces más en hombres que en mujeres. Asimismo, es asociado comunmente con otras afecciones como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

Su diagnóstico se basa principalmente en la observación de los síntomas, no en pruebas específicas, y se trata por medio de terapias conductuales y, en algunos casos, medicamentos.

Tipos de tics

Tics motores: Movimientos corporales involuntarios, como parpadear, encogerse de hombros, sacudir la cabeza, o movimientos más complejos.

Movimientos corporales involuntarios, como parpadear, encogerse de hombros, sacudir la cabeza, o movimientos más complejos. Tics vocales o fónicos: Sonidos repetitivos como toser, carraspear, gruñir o repetir palabras o frases específicas.

Sonidos repetitivos como toser, carraspear, gruñir o repetir palabras o frases específicas. Coprolalia: Un tic vocal que se caracteriza por la emisión de palabras o frases obscenas.

Antes de los tics motores o vocales, las personas que padecen el síndrome suelen experimentar una sensación corporal incómoda denominada “impulso premonitorio”, que se puede presentar en forma de cosquilleo, picazón o tensión.

Cuando el tic aparece, se siente un alivio. En ocasiones y con un gran esfuerzo, algunas personas pueden detener o contener temporalmente un tic. La mayoría de las veces, los tics empeoran en la adolescencia temprana y mejoran al transicionar a la adultez.

Los tics pueden variar en tipo, frecuencia y gravedad, y suelen empeorar si la persona está enferma, estresada, ansiosa, cansada o emocionada. Pueden ocurrir incluso durante el sueño, y generalmente cambian con el tiempo.

Celebridades que padecen Síndrome de Tourette

Actualmente, varias celebridades que sufren de este síndrome, han sido abiertas sobre su diagnóstico.

Algunos artistas que están diagnosticados con este padecimiento son:

Billie Eilish (cantante)

Zac Efron (actor)

Kristen Stewart ( actriz)

Rafa Nadal (tenista)

Lele Pons (influencer y cantante)

Lewis Capaldi (cantante)

Dan Aykroyd (actor y comediante)

Camilo Sánchez (comediante)

Recientemente, el cantante inglés, Robbie Williams, reveló que acaba de enterarse de que sufre Síndrome de Tourette.

