Porsche World Roadshow 2022: magia en la pista

Cuando supe que estaría como invitado a participar en uno de los eventos globales como lo es el Porsche World Roadshow 2022, la emoción volvió a latir en mi corazón. Pero, mientras el momento llegaba solo pensaba en el último Porsche World Roadshow en el que participé (en 2013), en México, donde gané algo más que la satisfacción de haber manejado todos los Porsche disponibles en ese momento.

En esta ocasión, no quise llenar mi mente de expectativas y dejé que el evento fluyera desde que supe que iría a Guatemala. Así, al llegar a la capital de ese país, donde una docena de periodistas “guates” y de países como México, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica y Argentina nos trasladamos hacia Antigua, un pueblo con aires de Pueblo Mágico (para que tengan una referencia), con gente muy amable pero sobre todo porque son unos dioses para preparar el mejor café que jamás haya probado.

Las cosas iniciaron bien, pues tendríamos la oportunidad de manejar uno tras otro todos los autos de Porsche guiados por los mejores instructores que han sido preparados en lugares como Finlandia o en el Ice Experience que tiene como sede Canadá, cada inicio de año. Con este contexto, llegamos hasta el Autódromo Pedro Cofiño (quien fuera un importante piloto guatemalteco, hoy considerado leyenda), una pista con lo suficiente para contener a las bestias que tendríamos a nuestro mando en este Porsche Experience.

La Cayenne Turbo GT demostrando su dominio y en esta perspectiva se aprecia esa fortaleza. ESPECIAL/Porsche

A manejar en carretera

El primer día en Guatemala nos permitió experimentar el manejo de diversos autos en carretera. Ahí estaba el Taycan Turbo S y Taycan 4S que ya habíamos conducido en México hace poco más de un año en su lanzamiento, pero también estaba presente la variante del Taycan S Cross Turismo que se presentaba por primera vez en Guatemala, con una carrocería que raya en lo hermosa y el manejo de sus 671 HP (100% eléctrico) fue espectacular, con características propias como el paquete opcional Off-Road Design que aumenta la altura libre al piso en 30 milímetros o el modo “Gravel” que mejora el manejo en terrenos más exigentes.

Será difícil abarcar todo lo que cada uno de los 26 modelos que probamos nos hizo sentir, pero destaco también el manejo de la bestia más brutal en cuanto a SUV’s se refiere, Cayenne Turbo GT. Con motor V8 biturbo de 4.0 litros y 640 HP hace 3.3 segundos de 0 a 100 km/h y tiene una velocidad punta de 300 km/h; además presume el crono récord para una SUV de su categoría en el “infierno verde” de Nürburgring con 7:38.925 minutos en una vuelta.

Pero esta camioneta tiene un mejor comportamiento activando su “modo bestia”, y así lo descubrimos en el segundo día de actividades en el Pedro Cofiño, donde bajo las indicaciones de los instructores nos dispusimos a seguir con dinámicas de conducción en pista. Con el sistema PSM (Porsche Stability Management o mejor conocido en broma como el sistema “Please Save Me”) activado siempre, el comportamiento en modo Track es dan dócil y contundente que expertos y novatos en la marca pudieron manejarla y divertirse a tope con ella. Su estabilidad, precisión y aceleración la hacen mi SUV preferida, sin duda.

Y otro de mis preferidos es el 911 GT3. Vaya pedazo de máquina. Su motor bóxer de 6 cilindros y 4.0 litros genera 510 HP y acelera de 0 a 100 km/h en 3.4 segundos (la Cayenne Turbo GT es 0.1s más rápida) y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h con caja manual o 318 km/h con caja PDK. En carretera es igualmente un animal muy dócil y confiable, rápido y preciso en los rebases, pero en pista no tiene rival. Su manejo fue el mejor del día, el sonido de su motor, el empuje, las risas cuando se iba de costado al driftear, pero con una estabilidad que nos permitía corregir de inmediato la trayectoria, con unos frenos carbono-cerámicos que muerden fuerte y frenan bien, nos hizo volar la cabeza en una experiencia única.

Pero todos los 911 presentes tenían su peculiaridad, ahí estaban el 911 Turbo S Cabrio y el 911 Targa 4 GTS (que fue el primero que manejé en este evento en carretera).

El Targa, Boxster, GT3 y el GTS. ESPECIAL/Porsche

Y nos volvimos a reencontrar en el slalom

Además del handling que hicimos en pista con Taycan, Panamera Turbo y GTS, los 911, las Cayenne S y Turbo GT, Macan GTS, entre otros, nos volvimos a topar con un Boxster en la pista, se trataba del mismísimo 718 Boxster GTS 4.0 con motor central (un perfecto auto bien balanceado) con 400 HP. Sin embargo, la tarea con este moderno auto a comparación del que manejé en 2013, sería más exigente. El reto era hacer el mejor tiempo de ida y vuelta, con precisión y la suficiente rapidez que requiere una prueba como lo es el slalom, una especie de test en el que esquivamos conos de derecha a izquierda, sin tocarlos, hacer un giro y volver a una caja de frenado para detener el crono al mismo tiempo que el coche se detiene.

Con un tiempo de 20.8 segundos estuve entre los cinco mejores tiempos, nada mal para habernos reencontrado con el Boxster en el Porsche World Roadshow, luego de que tuve la fortuna de ganar la prueba del slalom en 2013.

Y es que con este tipo de activación con todos los autos de Porsche la idea es que todos, expertos o no, clientes o no, nos sintamos como en casa, terminemos amando más a la marca y disfrutemos del manejo que nos permite hacer cosas tan divertidas como probar un Launch Control, correr con ellos con total seguridad, disfrutar de los taxi laps con los pilotos profesionales de Porsche y sobre todo que no olvidemos jamás esta experiencia tan única como solo la casa de Stuttgart puede hacerlo. Simplemente, ¡danke schön!

Mario Castillo/ Antigua, Guatemala