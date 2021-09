Por una buena tostada de Jaiba

Tenía tiempo que me habían platicado de este puesto y por alguna u otra razón no había podido ir. El sábado pasado, ya mentalizado desde el viernes que iría, me preparé e invité a mi hijo, que casi se ha vuelto tan gusguero como yo, a las tostadas de jaiba. Ya sábado, esperamos a mi amigo Nacho, que también le entra con singular alegría a eso de la tragazón, y nos enfilamos por Av. Patria hacia Mariano Otero. Justo al pasar por lo que alguna vez fue Plaza Tepeyac, doblamos a la izquierda en Monte Falco, caminamos unos 150 metros y ahí, debajo de un gran árbol está el puesto que tan solo tiene sus primeros 23 años de servicio que inició don Salvador y que ahora Santiago, su hijo, es quien está al frente. Y tal como pasa en muchos puestos famosos, tienen su localito enfrente para los que no quieren vivir la experiencia al aire libre. Allí te atienden con todo lo del carrito y hasta baño hay. Nosotros optamos por la experiencia callejera.

Llegamos puntuales a las 11 y ya estaban las mesas acomodadas y el puesto, y pedí mis tostadas de jaiba, a lo que iba. No estaban listas, ok pues unos tacos dorados, tampoco. Bueno pues un coctel mediano pulpo y camaron de perdida, dije. Y aquí les cuento…

Coctel mediano camarón y pulpo $105 con un caldito muy suavecito, y no de intenso sabor, frío como pienso yo deben de ser, y con camarones más grandes de los que he visto en otros puestos de este tipo. Te lo ofrecen con toda su verdura aparte para le pongas a tu gusto. Me falló decirle que sin catsup (que la suelen rebajar con Fanta en estos lugares), pero en realidad era poca y no hubo fijón. El pulpo en su punto, como al dente, podría decir. Muy cumplidor.

A medio coctel me trajeron un platito con un taco dorado de camarón y pues le entré, ya que había quedado con el antojo, tacos dorados de camarón $18 vienen en una tortilla doblada muy rellena de un guisado de camarón qué, a diferencia de otros lados, viene el camarón entero. Sí, el de pacotilla pequeño pero entero, que te lo encuentras varias veces. Lo fríen con cebolla, jitomate y chile verde, muy buenos competidores si te gusta este tipo de platillo. Y es que te ofrecen una salsita martajada de lo más buena para acompañar.

Ya terminando los tacos (en el inter trajeron para mi hijo y el Nacho), volvió a llegar el patrón con unas tostadas de jaiba, que en realidad solo por gula y antojo (no sé que fue primero, la verdad) le pegué como niño de hospicio. Tostadas de jaiba $40 c/u y es que la diferencia entre jaiba y cangrejo radica en que la primera es de agua dulce y de ahí su sabor diferenciado. Es una ensaladita de pulpa de jaiba que guisan con salsa mexicana. Y que acompañado de una tostada untada con mayonesa y coronada con aguacate es excelsa y diferente a lo que había probado anteriormente. Es sencilla y fresca.

¡Sé feliz!

¡Asiste y disfruta!

Mariscos la Carreta

D: Monte Falco 1492, entre Av. Tepeyac y Av. Clouthier, Zapopan.

Horario de todos lo días de 11AM a 5 PM

Sin redes sociales

Comida 4.5

Lugar 4

Ambiente 4