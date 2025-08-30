¿Cuántos dientes naturales deberían conservarse en la vejez?

En la edad adulta una dentadura funcional es primordial, pero por una mala salud bucal esto se ve mermado. Es importante saber que entre mayor sea el número de dientes naturales que se conservan, los beneficios serán igualmente potenciales, pero ¿Cuántas piezas deberíamos conservar? Esto opina una experta.

Según Waterpik, marca número uno de irrigadores bucales en el mundo, el 90% de los adultos mayores enfrenta el edentulismo o pérdida total de dientes , una realidad que afecta no únicamente su capacidad para masticar o hablar, sino su calidad de vida y bienestar emocional.

La doctara Stephanie Ramírez, vocera de Waterpik, comparte que "la pérdida total de dientes, o edentulismo, afecta a casi la mitad de los adultos mayores. La falta de una higiene bucal adecuada, las caries y la enfermedad periodontal son las principales causas de que hoy, muchos de ellos, sonrían menos".

En este sentido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia la tercera edad se deben conservar al menos 20 dientes naturales para garantizar una dentadura funcional , por lo que, odontólogos recomiendan mantener una buena salud bucodental.

"De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hacia la tercera edad se deben conservar al menos 20 dientes naturales para garantizar una dentadura funcional", explica la doctora Ramírez. Sin embargo, los últimos datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 2021 (SIVEPAB) revelan una realidad alarmante: mientras que el 91.8% de los mexicanos examinados tenía un mínimo de 20 dientes, en la población mayor de 80 años, solo el 50.5% de las mujeres y el 54.3% de los hombres contaban con esa cantidad. Estos números nos muestran la urgencia de cuidar la salud bucal desde temprana edad, para que en una edad avanzada se pueda disfrutar de una vejez plena y saludable.

Los expertos en odontología nos invitan a reflexionar sobre el papel crucial que juega la higiene bucal en el bienestar de nuestros mayores. No se trata solo de cepillar los dientes; se trata de prevenir enfermedades, de mantener la capacidad de disfrutar una buena comida, de seguir conversando con fluidez, de envejecer con dignidad y alegría.

Cuidar de la sonrisa de nuestros abuelos es más que una tarea médica; es una forma de asegurar que sigan disfrutando de la vida con la alegría y la dignidad que merecen.

Con información de Waterpik

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA