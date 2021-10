Pintando de rosa la ciudad: Julieta Alvarado

La idea para intervenir esta pieza surgió de plasmar la feminidad como una fuerza inagotable, poderosa, cambiante, mágica, dadora de vida y aferrada al deseo (metáfora del océano). La dualidad del día y la noche, representan esas dos caras que se muestran al mundo: Una mucho más transparente y en calma, y otra más oscura, íntima y vulnerable que se muestra a muy pocos.

Es el segundo mural que realiza / Foto: Cortesía Julieta Alvarado

Ella nos cuenta que a través del acercamiento genuino con el otro, del poder de la ternura y del conmovernos, cree que es posible notar los detalles y matices de cada historia de vida, que de lejos no veríamos. Justo igual que esta escultura vista de lejos y de cerca. El faro significa la esperanza y la luz que espera este tipo de iniciativas brinde a las mujeres que atraviesan procesos de cáncer de mama, a sus cuidadores y círculos más cercan@s. Que sepan que no están sol@s. Desea que como seres humanos podamos salir de nosotros mismos para pintar de rosa no sólo un mes, sino todo el año aquello que llevamos dentro y así transformarlo y compartirlo con quién más lo necesita.

Estudió Psicología en la Universidad de Guadalajara egresando en el 2018 y ya desde los últimos semestres sentía que el arte la llamaba. Es originaria de Ciudad de México y tiene 27 años.

Además del arte, también le interesa la psicología / Foto: Cortesía Julieta Alvarado

Comenzó a pintar en acuarela, vendiendo stickers y pequeñas obras donde combinaba la técnica, con rayas y manchones de tinta negra. De ahí surgió su nombre de usuario en IG @tintayagua. Poco a poco pintar se convirtió en su pasión y en su profesión, trabajando de manera independiente en su obra y probando nuevos estilos como intervención con lápiz, acrílico, carboncillo, collage, etc.

Posteriormente encontró la forma de unir sus dos pasiones, el arte y la psicología, tomando diversos talleres de arte terapia intervención con niños y adultos.

Nos platicó en entrevista que intervenir la pieza del barco fue todo un reto, por las condiciones del espacio y porque es su segundo mural. Mas confiesa que no quería que se acabara, le tomó demasiado cariño, justo por todo el esfuerzo que tomó pintarlo y por el mensaje que buscaba transmitir. Le acabó hablando él a ella, y transmitiendo mucho acerca de su mundo interior y de estas mujeres que luchan contra el cáncer: “No perder la esperanza, siempre aferrarnos a la vida por que nosotras SOMOS VIDA”.

Feliz de haber participado con Cruz Rosa / Foto: Cortesía Julieta Alvarado

La define como una experiencia enriquecedora, retadora y energética. Amaba las sonrisas de las personas que se paraban a felicitarla o las mujeres que sonreían y levantaban el pulgar desde su carro, pero sobre todo se emocionó cuando una paciente de Cruz Rosa fue a inaugurarlo y a contar su testimonio de vida. Al final de ayudarle a dar los primeros brochazos le dijo: "Cuando lo termines me mandas foto, me gusta mucho el mar".

Ahora sólo piensa en hacer más y más murales e intervenciones urbanas cuando el tiempo, la energía y sus otros trabajos se lo permitan. Actualmente imparte clases de arte y arte terapia grupal de manera privada y en una escuela llamada Jefferson School. Participa como tallerista en el Gobierno de Zapopan en el Área de Talento Zapopan y Bibliotecas. Sigue pintando y realizando proyectos artísticos independientes relacionados con el arte, psicología, literatura y el feminismo.

Artista: Julieta Alvarado Márquez.

Título de la Obra: “Espejo del mar”.

Pieza de Intervención: Barco de papel.

Ubicación de la pieza: Av. Montevideo y Acueducto.

Instagram: @tintayagua

