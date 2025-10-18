El aceite con grandes beneficios para la salud del corazón

Existen alimentos que contienen propiedades que colaboran al buen sostenimiento de la salud y hay un aceite que favorece especialmente al corazón.

El corazón necesita que nos alimentemos de una manera saludable para disminuir el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Desde la Clínica Ciudad del Mar (Chile) subrayan que los alimentos se encargan de entregar a cada uno de nuestros órganos, tejidos y células los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento y reforzar su salud.

Un aceite con grandes beneficios para el corazón

En cuanto al cerebro, los factores que impactan en su salud son muchos "pero a grandes rasgos pueden dividirse en tres grupos, los vinculados con el cuidado del cuerpo en general, otros asociados específicamente a la salud mental y los que tienen que ver con la conectividad y el propósito", explica la neuropsicóloga María Roca. La profesional precisa que lo que sirve para cuidar al corazón sirve para el cerebro porque está todo interrelacionado.

Es en base a todo lo señalado que el aceite de linaza se destaca como un alimento ideal para fortalecer las neuronas y mantener al corazón sano . El Instituto Mayo Clinic informa que las semillas de lino son fuentes ricas de ácido alfa linolénico, un ácido graso esencial Omega 3, y fibra soluble, además de especificar que las personas usan semillas de lino y aceite de linaza para reducir el colesterol y el azúcar en sangre, y para tratar afecciones digestivas.

Un informe difundido por la Universidad de Navarra (España) apunta que el aceite que se produce a base de la semilla de lino ayuda a fortalecer las neuronas y refuerza la salud del corazón, previniendo afecciones cerebrovasculares . Esto se produce gracias a su aporte de Omega 3 que además beneficia a la salud de la piel y reduce el colesterol malo, por lo que incluirlo en nuestra alimentación es una decisión acertada.

