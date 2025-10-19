El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en el mundo. Se receta comúnmente para aliviar dolores leves o moderados, como los musculares, articulares o de cabeza, y para reducir la fiebre. Sin embargo, aunque suele considerarse un medicamento seguro cuando se usa de manera adecuada, su consumo en adultos mayores requiere precaución, ya que en esta etapa de la vida el cuerpo procesa los fármacos de forma diferente.

En las personas mayores, el metabolismo y la función hepática tienden a disminuir con la edad. Esto significa que el hígado (el principal órgano encargado de eliminar el paracetamol del organismo) puede tardar más en descomponerlo, aumentando el riesgo de acumulación y toxicidad. Una dosis que podría ser inofensiva en un adulto joven, puede resultar peligrosa en un adulto mayor si se toma con frecuencia o en combinación con otros medicamentos.

Uno de los principales riesgos del uso prolongado o excesivo de paracetamol es el daño hepático. La sobredosis, incluso si es accidental, puede causar insuficiencia hepática aguda, una condición grave que requiere atención médica inmediata. Los síntomas de intoxicación incluyen náuseas, vómitos, confusión, coloración amarillenta en la piel o los ojos (ictericia) y dolor en la parte superior del abdomen.

Además, los adultos mayores suelen tomar varios medicamentos a la vez, lo que aumenta la probabilidad de interacciones peligrosas. Muchos productos para el resfriado o la gripe, así como analgésicos combinados, contienen paracetamol sin que el paciente lo note. Tomar más de un fármaco con este ingrediente puede duplicar o triplicar la dosis diaria recomendada sin darse cuenta.

Otro aspecto a considerar es la función renal. Si bien el paracetamol se considera más seguro para los riñones que otros analgésicos, su uso prolongado y sin control médico también puede afectar este órgano, especialmente si el paciente ya presenta enfermedades renales previas o deshidratación.

Por todo ello, los especialistas recomiendan que las personas mayores no excedan los 3 gramos diarios de paracetamol, salvo indicación médica. Además, se aconseja evitar el consumo de alcohol y consultar siempre con un profesional antes de combinarlo con otros medicamentos.

En conclusión, aunque el paracetamol sigue siendo una opción eficaz y relativamente segura para tratar el dolor y la fiebre, su uso en adultos mayores debe ser cuidadoso y vigilado. La automedicación puede tener consecuencias graves, por lo que la supervisión médica es fundamental para garantizar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones hepáticas o renales.

