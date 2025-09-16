Aries

Deja atrás historias que ya no tienen lugar en tu vida. Si estás en pareja, evita que la rutina apague la relación: sorprende, renueva y mantén viva la chispa. Si estás soltero, abre espacio al presente, porque alguien especial puede llegar cuando sueltes el pasado.

Tauro

Este mes el amor te pide poner límites y no conformarte con menos de lo que mereces. Aprende a soltar vínculos que no aportan y reconoce que cada decepción fue una lección. No te justifiques por lo que salió mal, mejor aprende y atrévete a dar un paso hacia nuevas experiencias amorosas.

Géminis

En el amor, septiembre te invita a dejar de buscar excusas o culpables en tus enredos. Asume tu parte y enfócate en lo que realmente deseas vivir en pareja. La positividad y la claridad abrirán la puerta a conexiones más auténticas.

Cáncer

Vas a descubrir quién merece tu confianza y quién no. Una amistad puede mostrarte una cara distinta y enseñarte a proteger tu corazón. Es el momento de dar un sí al amor propio y de abrirte a relaciones donde reine la sinceridad.

Leo

El amor te llama a soltar recuerdos que ya no tienen regreso. Si tienes pareja, visualicen juntos un futuro distinto, lleno de metas y sueños compartidos. Si estás libre, el universo puede sorprenderte con una conexión inesperada si confías y declaras lo que deseas.

Virgo

La nostalgia puede sacudirte este mes, recordándote amores del pasado o ausencias que duelen. Sin embargo, es momento de valorar el presente. Defiende tu verdad en el amor y no te conformes con relaciones inestables o indecisas.

Libra

En septiembre, el amor propio será tu brújula. No mendigues afectos ni te conformes con migajas. Si estás en pareja, baja la guardia de los celos y confía más. Si estás soltero, enfócate en ti, porque desde ahí atraerás lo que de verdad mereces.

Escorpión

El amor te impulsa a ser valiente y a ir tras lo que anhelas. Puede surgir una relación en un viaje o un cambio de entorno. Pero cuidado: no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones, escucha a tu intuición antes de abrir tu corazón.

Sagitario

No esperes de quienes ya demostraron que no pueden darte lo que necesitas. Este mes es para cerrar relaciones dolorosas y darte una segunda oportunidad. El amor puede renacer en ti si dejas de mirar hacia atrás y abrazas lo nuevo.

Capricornio

El corazón te pide más entrega y menos miedo. Busca construir vínculos sólidos, pero no descargues tu mal humor en tu pareja. Si estás soltero, abre espacio al amor en lugar de ponerte barreras. La clave está en permitirte sentir sin reservas.

Acuario

El amor te invita a sanar lo que en el pasado te detuvo. No dejes que terceros influyan en tu relación o en tu autoestima. Si tienes pareja, cuiden juntos los aspectos prácticos como dinero o familia para no perder la armonía.

Piscis

Es momento de poner orden en tu vida sentimental. Cierra de una vez esos capítulos que se repiten y no te dejan paz. El amor que buscas empieza en ti, y cuando lo entiendas, atraerás relaciones más auténticas y tranquilas.

Con información de Nana Calistar.

