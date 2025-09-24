En los últimos días, una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado el debate sobre la seguridad del paracetamol (acetaminofén) durante el embarazo. Trump sugirió que su uso podría estar vinculado al autismo, una afirmación que ha sido ampliamente rechazada por expertos y organismos internacionales.

¿Qué dicen los estudios científicos?

Investigaciones previas han explorado la posible relación entre la exposición prenatal al paracetamol y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, como el autismo. Un análisis de 46 estudios internacionales, publicado en la revista BMC Environmental Health, encontró una asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y un aumento en los diagnósticos de autismo y TDAH. Sin embargo, los autores subrayan que estos estudios son observacionales y no establecen una relación causal definitiva.

¿Qué opinan los organismos de salud?

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) han afirmado que no existe evidencia científica concluyente que vincule el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo. La AEMPS destaca que los datos disponibles no han encontrado una relación causal entre el uso de paracetamol y el autismo en niños.

¿Qué se recomienda a las mujeres embarazadas?

Aunque no se ha establecido una relación causal entre el paracetamol y el autismo, se recomienda a las mujeres embarazadas utilizar este medicamento con precaución. Las autoridades sanitarias sugieren emplear la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarlo durante el menor tiempo posible. Además, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento durante el embarazo.

La afirmación de que el paracetamol en el embarazo causa autismo carece de respaldo científico. Si bien algunos estudios han observado asociaciones, no han demostrado causalidad. Es esencial basar las decisiones en salud pública en evidencia científica sólida y consultar a profesionales de la salud para obtener orientación adecuada.

