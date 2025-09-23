En 2025, los nombres para perros hablan tanto de moda como de afecto: algunos rescatan clásicos de siempre, otros vienen impulsados por series, memes o celebridades, y unos cuantos reflejan la creatividad de sus dueños.

Por ello te compartimos los nombres caninos que más se repiten este año —perfecta para inspirarte si estás buscando el apodo ideal para tu nuevo compañero peludo— y para descubrir las tendencias que marcan el 2025.

Estos son los nombres de perros más populares en 2025

Luna – La reina indiscutible de los parques, siempre hay al menos una.

Bella – De cuento de hadas a patio trasero: la ternura hecha nombre perruno.

Charlie – Versátil y entrañable.

Max – Clásico y poderoso. Ideal tanto para un pitbull imponente como para un chihuahua con complejo de grandeza.

Margarita (Daisy) – Dulce y delicada, el nombre que llevaría un perro con perfil en Pinterest.

Lucía – Un clásico atemporal que nunca pierde encanto.

Coco – Puede recordar a Chanel o al cacao, pero siempre transmite calidez y mimos.

Jabón – Vintage, original y sorprendentemente chic.

Cobre – Con estilo elegante y moderno, como quien conduce un Mini Cooper.

Osito de peluche – Un nombre que solo pide abrazos infinitos.

Muralla exterior – Misterioso y nocturno; suena tanto a bebida como a perro con carácter.

Compañero – Simple y directo: el mejor amigo de siempre.

Lola – Un nombre que conquista miradas.

Oso – Para gigantes que siguen creyéndose cachorros de regazo.

Sadie – Suave y cálida, como el café de la mañana (aunque el perro lo derrame).

Rocky – Un luchador de espíritu noble y corazón tierno.

Muchacha – Dulce, amigable y probablemente obsesionada con las pelotas.

Oliver – Refinado y elegante, el caballero de cuatro patas.

Estela – Brillante, encantadora y con estilo, seguramente con collar rosa.

Centavo – Pequeño, brillante y siempre a tu lado, como una joya cotidiana.

En definitiva, los nombres más populares para perros en 2025 reflejan tanto las modas culturales como la creatividad y el cariño de sus dueños.

