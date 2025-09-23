Martes, 23 de Septiembre 2025

Krispy Kreme tendrá su media docena de donas glaseadas al 2x1; conoce las fechas

De acuerdo con lo anunciado por Krispy Kreme a través de sus redes sociales, tendrá un 2x1 en sus medias glaseadas y docenas glaseadas

No lo pienses demasiado, esta promoción es la excusa perfecta para darte un gustito o para volverte el héroe de cualquier reunión. Unsplash

¡Atención, amantes de lo dulce! Krispy Kreme vuelve a tentarnos con una oferta irresistible: media docena o la docena completa de sus clásicas donas glaseadas al 2x1, es la excusa perfecta para darse un capricho —o para compartir— sin remordimientos, imagina llevarte el doble por el mismo precio y disfrutar de ese glaseado perfecto, caliente y pegajoso que hace sonreír a cualquiera.

De acuerdo con lo anunciado por Krispy Kreme a través de sus redes sociales, tendrá un 2x1 en sus medias glaseadas y docenas glaseadas únicamente este 24 y 25 de septiembre de 2025.

La promoción es válida tanto en sus tiendas físicas como  por delivery, además la media docena glaseada tiene un costo desde 167 pesos, o la docena glaseada desde 260 pesos.

No lo pienses demasiado, esta promoción es la excusa perfecta para darte un gustito o para volverte el héroe de cualquier reunión. Marca las fechas en tu calendario, reúne a quien quieras (o cómpralas todas para ti, no juzgamos) y pásate por tu tienda Krispy Kreme más cercana. 

