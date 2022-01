Nuevas tendencias laborales en 2022

Todos deseríamos saber cómo será este 2022 en cuestiones laborales y así poder actuar, lo cierto es que día con día vamos descubriendo, resolviendo y tomando nuevas oportunidades. Hay que estar alerta, informarse y seguir descubriendo nuestros talentos para poder seguir adelante de la mejor manera.

La productividad aumentó para el 64% de los trabajadores desde que comenzaron a laborar de forma remota durante la pandemia, conoce qué otros cambios se predicen para este año:

Photo by Andrew Neel on Unsplash

¿Cómo será el mundo del trabajo en 2022?

Desafortunadamente, no podemos esperar un mundo en el que el COVID-19 no siga configurando nuestras vidas todavía. Más cautelosas que nunca, las empresas ahora se enfrentan a nuevos aspectos de la pandemia, adaptando nuevamente las formas de trabajo. Sin embargo, también hay cambios positivos que están implementando.

Entre estas nuevas tendencias podemos destacar la consolidación del modelo de trabajo híbrido, la flexibilidad horaria y el restablecimiento del enfoque en el bienestar de los empleados. Parece haber un nuevo entendimiento entre los profesionales de recursos humanos sobre cómo obtener lo mejor de los empleados, incluso en términos de productividad, que se relaciona principalmente con la salud individual, mental y física, en lugar de únicamente con los objetivos corporativos.

Con esta nueva lógica de gestión tomando el control, estas son algunas de las tendencias que estarán presentes este año en el mercado laboral.

1. Lugares de trabajo remotos/híbridos y horarios flexibles

Las nuevas oleadas de la pandemia retrasaron las expectativas de muchas empresas de volver a la oficina y, justo cuando una “nueva normalidad” nos presentó la posibilidad de cambiar “dónde” trabajábamos, en 2022 las empresas parecen estar abiertas a ser más flexibles sobre “cuándo” trabajamos también.

En una encuesta reciente realizada en México con más de 730 profesionales mexicanos, Indeed descubrió que, para el 64% de los encuestados, la productividad aumentó desde que trabajaban desde casa. Las empresas parecen estar entendiendo que las formalidades como marcar horas y sentarse en un escritorio de oficina no garantizan el compromiso con el trabajo realizado. De hecho, el 36% de los encuestados sugiere que más empleadores deberían diseñar puestos de trabajo con opciones de trabajo flexibles integradas desde el principio, además de adoptar medidas modernas como la semana laboral de 4 días, vacaciones ilimitadas y licencia sabática no remunerada.

Muchas personas siguen cumpliendo con su trabajo desde casa / Photo by Elsa Noblet on Unsplash



2. La salud mental y el bienestar entre las prioridades

Por otro lado, los nuevos modelos de trabajo también sacaron a relucir cuestiones de salud y bienestar mental, no siempre con muchos datos positivos. La misma encuesta citada anteriormente encontró que el 21 % de los encuestados sentía que su salud mental se había deteriorado mientras trabajaba de forma remota, y el 25 % dijo que no se sentía apoyado por su empleador.

Este no es un tema nuevo y durante el último año y medio, las empresas han utilizado diferentes tácticas para abordar los problemas de salud de los empleados. Los días de salud mental, la terapia gratuita o subsidiada e incluso el brindar tiempo libre, pueden destacarse como algunas de las principales acciones prácticas realizadas. En 2022, estos ya no se percibirán como "ventajas" al comparar una oportunidad de trabajo con otra, sino como requisitos para incluso considerar una solicitud.

3. Empresas desplegarán mayores esfuerzos para atraer y retener talento

Para muchos, la pandemia ofreció una nueva lente para ver sus propias prioridades y objetivos de vida, cambiándolos, a veces radicalmente, y tomando acciones como renunciar por completo a sus puestos en busca de algo mejor.

En ese escenario, los empleadores deben tener en cuenta lo que pueden hacer para evitar perder sus mejores talentos. Algunas empresas ya están tomando acción, aumentando sus salarios y desarrollando sus paquetes de beneficios. Otros han estado experimentando aún más, ofreciendo ventajas como opciones sobre acciones o incentivos de bienestar financiero. Sin embargo, estos incentivos económicos pueden no ser suficientes: Los trabajadores sienten que el significado de 'éxito' ha cambiado y ahora están priorizando el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la salud mental y tener un trabajo significativo en lugar de un cheque de pago más grande.

Cabe destacar que este año, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado la clasificación del Síndrome de Burnout, que ahora se considera oficialmente una enfermedad relacionada con el trabajo. En la práctica, las empresas se hacen más responsables de la salud mental de sus empleados.

La salud mental es prioridad en estos momentos / Photo by Usman Yousaf on Unsplash

4. Habilidades blandas para ganar más reconocimiento en el lugar de trabajo

Las habilidades blandas son aquellas que van más allá de las habilidades técnicas y medibles y comúnmente están relacionadas con la comunicación, los rasgos de personalidad, la inteligencia emocional, la colaboración y el pensamiento crítico. Para este año, las empresas deberán confiar aún más en estas capacidades, no solo de los profesionales de RRHH, sino de todos los sectores, especialmente en un contexto de trabajo remoto, para mejorar y mantener el clima laboral. Algunos ejemplos de habilidades blandas relevantes son las habilidades de negociación, las habilidades interpersonales, la empatía, el liderazgo, la organización y las habilidades de autogestión.

Está claro que la pandemia trajo cambios abruptos muy rápido, pero para este año vamos hacia dos años en esta situación, y no tenemos ninguna razón de creer que no podemos adaptarnos y salir aún más fuertes del otro lado con las lecciones que aprendimos.



Con información de Luis Vidrio, Director de Ventas de Indeed México

