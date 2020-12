Navidad: ¿Qué hacer para que tu mascota no sufra con los fuegos artificiales?

A pesar de las resticciones que habrá para celebrar las fiestas decembrinas por la contingencia del coronavirus COVID-19, algunas familias suelen lanzar fuegos artificiales como parte del festejo sin importar que a las mascotas les causen traumas.

¿Te has puesto a pensar que quizás tú mascota no ha disfrutado esta época como lo has hecho cada año?

Por ello te damos algunas recomendaciones para que tu perro o tu gato no sufra durante la Navidad.

Los animales muchas veces se estresan con los fuegos artificiales que pueden presentar vómito o diarrea, de ahí que lo recomendable es llevarlos a un lugar cerrado donde el ruido no les afecte con un guete para que se entretengan.

Otro riesgo que corren los animales en estas circunstancias, es a nivel respiratorio debido a la cantidad de pólvora que hay en esos días en el aire, muchas mascotas tienden a enfermarse de las vías respiratorias.

Si la mascota sufre alguna quemadura, es aconsejable enfriar la herida, colocándole un trapo mojado, pero hay que tener precaución en ese momento porque el animalito puede llegar a atacar o morder a quien lo atienda aunque sea su propio dueño.

En el podcast de Spotify Ciudad para las Mascotas, que promueve el cuidado animal, Ainare Ruiz, Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) y Esther Charles, MVZ y Especialista en Comportamiento Animal, comparten algunos tips pensando en su bienestar de los animales durante esta temporada.

Decoración

Las expertas sugieren enseñar a nuestras mascotas que ningún elemento que usamos para decorar nuestro hogar es un

juguete. En especial, las luces por tener contacto con la electricidad y que al morderlas podrían sufrir quemaduras o experimentar un

impacto eléctrico, lo que provocaría hasta un paro cardiaco o respiratorio en el caso de animales pequeños o de corta edad; y las

esferas o cualquier otro adorno en el caso de ser de cristal, con el que podrían llegar a cortarse.

Comida:

La recomendación es no alimentar a nuestras mascotas con sobras de comida y tener precaución en no dejar los platillos a su alcance, ya que al consumirla podrían no sólo indigestarse sino también intoxicarse con ingredientes como los carbohidratos los cuales son de difícil digestión para los gatos, o el chocolate y la cebolla que pueden ser tóxicos para los perros.

Visitas:

Tomar en cuenta a lo que están acostumbradas nuestras mascotas. Es decir, la mayoría de las personas hemos aplicado el distanciamiento social los últimos meses y nuestras mascotas están habituadas a recibir pocas visitas en casa. En el caso de recibir a la familia o a amigos muy cercanos para la cena de Navidad o Año Nuevo, para los tradicionales “recalentados” o para partir la Rosca de Reyes, hay que establecer un espacio alejado del bullicio en el que ellas se sientan tranquilas y seguras, sobre todo si se trata de un animalito tímido.

