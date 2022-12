La Navidad y las respectivas fiestas de fin de año representan para muchos la ingesta generosa de comida, es casi imposible rechazar el ofrecimiento de los manjares propios de la temporada, pero cuidado, es importante mantener la calma en pro de la salud personal.

La especialista María Dolores Ramírez Avilés advirtió que las familias mexicanas duplican el consumo de calorías durante las fiestas decembrinas, por lo que suelen subir de peso debido a comidas excesivas.

Una mujer, en promedio, debe de consumir unas mil quinientas calorías, repartidas en las tres comidas diarias; 500 en el desayuno, 500 en la comida y 500 en la cena, mientras que los hombres necesitan mil 800 calorías al día, informó la especialista.

Sin embargo, en diciembre los habitantes de zonas urbanas suelen duplicar la cantidad de alimentos, "por lo que una persona llega a ingerir hasta tres mil calorías en un solo día", señaló Ramírez Avilés.

Chocolates, ponche, dulces, cenas con múltiples guisados como romeritos, bacalao, pavo, pierna, adicionados con piña, cerezas; así como el consumo de postres como pasteles y budines, además de bebidas alcohólicas y la falta de ejercicio o actividad física contribuyen a la acumulación excesiva de calorías.

Esto provoca que en diciembre mujeres, niños y hombres, registren "una acumulación excesiva de calorías, que provoca aumento de grasas, obesidad, problemas cardiovasculares y presión arterial alta", situación que se incrementa si además hay un gran consumo de alimentos enlatados, indicó.

Además, si las personas ya tienen alguna enfermedad, como diabetes o hipertensión, la alimentación decembrina rica en calorías, complica más estos padecimientos, ya que pueden desarrollar el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y hasta derrame cerebral, que se incrementan en esta época, advirtió la nutrióloga.

La cena navideña suele estar conformada por pavo, bacalao, ensalada de manzana o navideña y romeros.

"Si bien estos alimentos no son dañinos para la salud, no hay que abusar del consumo y seguir las leyes de la alimentación: una comida suficiente, equilibrada, variada y que cubra el requerimiento total del día", reiteró.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, en Navidad, las familias "eviten el consumo de refrescos, dulces, bollería y alimentos procesados, tener una dieta variada, reducir el consumo de sal y no consumir alcohol, ya que este no forma parte de una dieta saludable y no hay una dosis segura para su consumo".

La nutrióloga recomendó ingerir de litro y medio a dos litros de agua al día y hacer ejercicio o por lo menos caminar todos los días.

El IMSS informó la especialista "invita a todas las familias a asistir al programa de salud Chécate, Mídete, Muévete, donde se pesa a los pacientes, se evalúa qué tipo de padecimientos tiene y se le da un plan de alimentación, así como una rutina de ejercicios".

OA