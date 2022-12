Navidad 2022: ¿Cómo evitar el exceso de comida y alcohol en estas fiestas?

En las Fiestas Decembrinas mantener una dieta balanceada es complicado por la cantidad de reuniones, posadas y fechas que son claves como: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Día de Reyes; pero es importante mantener el régimen alimenticio, la principal contención es comer frutas y verduras; y una ración proporcionada de proteína y en la ingesta de alcohol tomar con moderación e incluso hay bebidas con una graduación más baja (low alcohol).

Comida

Las estadísticas relacionadas con la obesidad en México (ENSANUT 2021) mencionan que 7 de cada 10 adultos presentan un cierto grado de obesidad, además de que uno de cada tres niños padece sobrepeso u obesidad.

Por ese motivo es importante tomar en cuenta la cantidad de alimentos que ingerimos, comer y beber con moderación.

Alcohol

El Guadalupe - Reyes comenzó y en estas fechas comienzan más reuniones, además el consumo de alcohol se eleva por reuniones, brindis y buenos deseos, que en ocasiones son el pretexto perfecto para echarse unos tragos de más. También, beber alcohol en exceso, además del riesgo inmediato que representa en la pérdida de nuestras capacidades de reacción (equilibrio o razonamiento), además puede acentuar cuadros clínicos de intoxicación, úlceras, gastritis y enfermedades hepáticas.

Cifras ante de la pandemia de COVID-19 destacaban en todo México alrededor de 24 mil muertes por el abuso en bebidas alcohólicas.¿Qué medidas puedo tomar para evitar los excesos durante las fiestas decembrinas?

Comida:

Sabemos que es difícil controlar o restringir la ingesta de alimentos con gran aporte calórico, ya que se presentan situaciones especiales, festejos, y compromisos donde el principal atractivo es la variedad de comidas y recalentados. Y se puede comer de todo pero con medida.

Tips para lograrlo:

• Mantente hidratado con agua natural. Durante la época de frio se comete el error de disminuir la ingesta de agua.

• En casa, mantén una alimentación lo más balanceada posible (incluir verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal) para que durante las festividades puedas consumir los alimentos de tu elección.

• Desayunar ligero en los días que se asistirá a una fiesta. • Evita el consumo de botanas, entradas y dulces

. • Durante las reuniones o fiestas, trata de consumir lo más balanceado que te sea posible y, si es una gran variedad de alimentos, consume solo una porción de cada uno de ellos.

• Evitar las bebidas azucaradas. El punto no es dejar de disfrutar o cohibirnos completamente de comer durante estas fiestas, sino tratar de combinarlos de la mejor manera y recordar, por supuesto, que todo en exceso es malo.

Alcohol:

Es importante tomar conciencia y responsabilidad, no solo con el fin de proteger nuestra vida, sino también la de los demás, evitando manejar alcoholizado. Lo primordial si vas a ingerir alcohol, no manejes. Para divertirte y mantenerte a salvo con un consumo de alcohol de bajo riesgo, no solo en la cantidad, el cómo y cuándo lo consumes.

Las capacidades para tolerar el alcohol en mujeres y hombres es diferente.

Mujeres:

• Un máximo de 1 copa (unidad estándar) al día.

• En ocasiones especiales, un máximo de 2 copas, pero no todas las semanas.

• Un máximo de 12 copas a la semana.

Hombres:

• Un máximo de 2 copas (unidad estándar) al día.

• En ocasiones especiales, un máximo de 4 copas, pero no todas las semanas.

• Un máximo de 12 copas a la semana.Para reducir el consumo:

• Estar más atentos a los patrones de consumo de alcohol.

• Realizar un seguimiento de la cantidad que bebe y establecer un límite.

• Llevar la cuenta de cuántos tragos toma durante la semana.

• Saber la cantidad de alcohol que hay en un trago estándar (En México, un trago estándar contiene aproximadamente 13 gramos de alcohol puro).

Cuando esté bebiendo:

• No tome más de un trago por salida.

• Fije el ritmo de consumo usted mismo.

• Coma algo antes de beber.

Para controlar la cantidad que bebe:

• Evitar personas o lugares que lo hagan beber cuando no quiere o lo inviten a beber más de lo que debería.

• Planee otras actividades que no impliquen necesariamente beber.

• Limite o mantenga fuera de su casa el alcohol.

• Cree una manera amable pero firme de rechazar un trago cuando le ofrezcan uno.

FS