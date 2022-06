Seguro la conoces, así que antes de leer esta nota podrías darle play a la canción Oh, Pretty Woman, de Roy Orbison, que en Estados Unidos se llevó a cabo un concurso que premia a un tipo de belleza que no se acaba nunca: la que es real. Entonces ¿qué premiaron exactamente? Pues, la fealdad de esa perruna carita feliz.

Este año, fue en Petaluma, California donde se llevó a cabo el concurso por el premio al perro más feo del mundo, y fue, segun narra la dueña del perro, una casualidad que Mr. Happy Face se encontraba cerca para reclamar su reconocimiento.

Happy Face fue reconocido a sus17 años como el más feo del mundo. AFP

Durante un viaje de trabajo a California, Jeneda Benally supo de este certamen y sin dudarlo resolvió que su mascota podría llegar a ser un digno contendiente.

Una historia en la que, las casualidades jugaron un papel importante desde el comienzo, pues resulta que Benally es originaria de Flagstaff, Arizona, pero su trabajo en la reserva de la Nación Navajo, la llevó recientemente al estado de California para grabar el piloto de su nuevo programa de radio sobre la juventud indígena.

Sin embargo, la fealdad del “señor feliz” no fue ni de cerca la motivación de Benally para adoptar a este peculiar perrito, que además tiene problemas al andar y necesita pañal.

La dueña cuenta que realmente alguien más le ganó, por ventaja de minutos, al perro que fue su primera elección de mascota. De este modo, decidió preguntar por el perro más viejo y menos adoptable de todas las alternativas: así conoció a su futuro ganador, Mr. Happy Face.

Este can no solo lucía menos guapo que el resto, también le pronosticaban un corto futuro, pues el veterinario le había dado seis semanas de vida; sin embargo, ya va a cumplir 10 meses de vivir con Benally, cuyas palabras no son más que las de una feliz y amorosa dueña:

“Prometí que le voy a dar la mejor vida que pueda. Quería devolverle el amor que sentía por él”.

La canción

Si continúa sonando el tema que te recomendamos al inicio, en este punto cobra sentido: en el concurso todos los perros fueron presentados sobre el escenario en Kiwanis con un específico propio tema musical. Mientras que hubo quienes eligieron algo del clásico Elvis Presley, la canción para nuestro campeón Mr. Happy Face no podía ser otra que la legendaria Oh, Pretty Woman de Roy Orbison.

Imagina a este ganador rompiendo plaza sobre sus patitas mientras el tema suena de fondo. ¡Cuánto estilo!

Premio Espíritu

Este concurso tiene otra categoría, el "Premio Espíritu" basado en la historia de vida del perro. Este año el reconocimiento fue para Morita, que fue rescatada de Puerto Peñasco, México, y llevada a los Estados Unidos, a través de la organización de rescate de Santa Rosa, Compasión sin Fronteras.

Morita fue encontrada en la playa mexicana donde comía sobras junto con otros 33 perros, pero el día de su reconocimiento ladró al ritmo de Isn't She Lovely de Stevie Wonder y fue presentada por Yvonne Morales de Santa Rosa, a nombre de Compasión Sin Fronteras.

El Perro Más Feo

El concurso volvió este 2022 a Petaluma, California tras una ausencia de dos años por la pandemia. Y regresó con todo pues el campeón no lo tuvo nada fácil, detrás de él había otros contendientes de digna fealdad.

Por ejemplo, Wild Thang, un peludo pequinés de 6 años sin dientes y con problemas para mantener la lengua en la boca, fue el que ganó honorablemente el segundo lugar. Mientras que casi a la par, el Blue Factor Brussels Griffon de 12 años llamado Monkey ganó el tercero.

La comitiva de perros feos no podía estar completa sin la participación de dos adorables pugs, ambos accidentalmente rescatados por separado desde Asia y llevados al Pug Hotel Senior Sanctuary, donde viven actualmente en el condado de Sonoma.

¿Pero cuál es el sentido de reconocer y premiar a un perro feo, al perro más feo del mundo? Bueno, la dueña y compañera del campeón Mr. Happy Face lo resume bien:

“Se siente increíble que se reconozca la verdadera belleza interior y eso es simplemente increíble. Así que no sé si siento que tengo el perro más feo del mundo. Sé que tengo el perro más adorable del mundo”.

CP