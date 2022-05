Montserrat Moragrega brinda un aliento de libertad a la codependencia

Emotivo encuentro fue el que vivió la escritora Montserrat Moragrega la noche del pasado martes, al presentar la ruta literaria que ha impulsado a través de sus libros: “El control, ¿por qué no me ama?”, “El abuso, ¿por qué no me ama?”, “La codependencia, ¿por qué no me ama?”, “Amarte para poder ser amado” y “Dramas y comedias: el final de una relación” (2022); los textos están disponibles en Amazon.

Durante la presentación expresó las motivaciones personales que la animaron a especializarse en estas temáticas, partiendo de experiencias complejas y de aprendizaje que hoy la posicionan como una mujer fuerte que enfrenta la codependencia y el abuso.

En compañía de su hija Yael y de su amiga Beatriz Vázquez, Montserrat Moragrega detalló los conflictos emocionales que comenzaron a surgir al estar inmersa en un matrimonio donde el abuso fue constante hasta llegar a consecuencias económicas y legales que impactaron a su familia, por lo que resaltó cómo fue su proceso para identificar que era una mujer codependiente y cómo encontró diversas vías de sanación y superación mediante el estudio: “Mientras que el maltrato y el abuso era hacia mí, yo lo tapaba, no quería que nadie se diera cuenta. Había momentos malos con mucho miedo, pero mis emociones estaban extremadamente negadas, trataba de ocultar todo, pero cómo lo ocultas cuando ya los afectados son un montonal de personas”.

Montserrat enfatizó en cómo el estudio la ayudó a comprender los procesos personales que vivió y cómo de alguna u otra forma estos nuevos aprendizajes, estudiando Leyes, maestría en Piscología Cognitiva y Piscología del Deporte y Coaching, así como diplomados en adicciones, trastornos alimenticios, codependencia y criminología, por ejemplo, también se relacionaron con las situaciones complicadas que experimentó y que fueron clave para debutar en la literatura.

“Todo lo que estudiaba tenía que ver conmigo, con mi codependencia (…) yo en algún momento debo de haber tenido alguna huella de abandono que me marcó mucho y desde muy chica, desde mi primera relación fue con una persona alcohólica”, externó Montserrat Moragrega, al referir cómo comenzó a cuestionarse qué rol estaba desempeñando en sus relaciones y cómo ciertas actitudes volvieron a repetirse e incrementar en su complejo matrimonio y cómo escaló, por ejemplo, hasta un embargo que atentó contra su patrimonio familiar.

“Les puedo decir que fue el primer paso para que yo esté hablando, de que estos libros existan, porque si yo hubiera seguido la vida como estaba en ese momento, allí me hubiera quedado, no habría salido”, finalizó.