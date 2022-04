Montserrat Moragrega: “Salir de una relación conflictiva es factible”

Lo que inició como producto de una investigación para ahondar el abuso, dar con formas de recuperación, reconectarse con uno mismo y aprender a diferenciar lo que queremos de lo que imaginamos y lo que recibimos, es ahora una serie de libros en los que Montserrat Moragrega nos ha entregado herramientas para recuperar la dignidad y ganar fortaleza para cambiar; se trata de un conjunto de textos donde el más reciente, “Dramas y comedias: el final de una relación” (2022) apareció hace poco más de un mes.

Al principio, aclara la escritora, “se trató de una trilogía que abordaba el control, el abuso y la codependencia; en el primero trata como en una relación una persona controla a la otra, luego pasa a un maltrato mayor y, después, quien se engancha en esta clase de relaciones: el codependiente. Iba a ser un libro solo, pero decidí separarlos porque cada uno era importante”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Para salir adelante

En este sentido, se trata de situaciones complejas que demandan una comprensión que no es sencilla; de manera semejante al alcoholismo que, “como una enfermedad que requiere ser reconocida para comenzar a curarse, se parece un poco a esto que describo; yo misma soy codependiente y estudié una maestría en psicología cognitiva, y sentí que saldría de mi problema estudiando, que así lo entendería y me iba a curar”.

Ahora bien, “también estuve un una relación de abuso de la que no salía, y me di cuenta que estudiar no nos saca del problema, hay que ponerse del lado del paciente. Cuando ya uno está en tratamiento, lo que funciona bien son los grupos de autoayuda, en los que nos ayuda a sanar el compartir con otros sus experiencias y cómo han salido. Por eso mis libros abundan en ejemplos, porque es la única manera de salir adelante”.

No estamos solos

En lo que se refiere al reconocimiento, detalla la autora, “llega un momento en que es tan doloroso que no queda sino aceptarlo; en los grupos se llama a esto ‘tocar fondo’. Y la codependencia es un dolor tan grande que provoca muchos suicidios. Es un dolor impresionante y, puedo asegurarlo, es tan fuerte emocionalmente que es difícil describirlo”.

Así, el propósito de abordar estos temas, explica Moragrega, es “tocar un corazón que se dé cuenta dónde está parado y que sí hay salida; con eso sería suficiente para mí. Es algo esperanzador y, habiéndolo vivido, es perfectamente posible cambiar de vida y aspirar a una mucho mejor. Yo recomendaría, a quien se interese en estos libros, pasar luego a un grupo de autoayuda donde se compartan experiencias y saber que no estamos solos”.

Solución posible y real

Uno de los primeros descubrimientos -establece la autora- cuando uno está en grupo por mucho tiempo, “es que todo viene de la infancia, que proviene de una falta de educación emocional, falta de conexión con uno mismo, siempre ver hacia afuera y la falta de reconocimiento de las propias emociones para usarlas en nuestro favor. Crecemos sin esa conexión interna, y si no nos acercamos a ello, lo más probable es no dar con una solución real”.

Por ejemplo, el codependiente -asegura Moragrega- “trata de hallar la felicidad en otra persona, pero esa persona jamás traerá la felicidad. Si uno no se ama ni se conoce ni trabaja con uno mismo, difícilmente hallará el amor, ni el respeto que busca de los demás. Se debe amar uno mismo para después tener una relación. Si uno es codependiente, no sólo tiende a culpar al otro de su infelicidad, también se asume como víctima”.

En paz con las pérdidas

Para que una relación funcione, indica la escritora, “debe ser, finalmente, de igual a igual; quien esté con uno no puede estar por debajo ni por encima de la pareja. En la sociedad, solemos dar importancia a cosas que, en realidad, no hacen al otro alguien superior. Todos somos iguales. Y salir de una relación conflictiva es factible”.

Con todo, añade Moragrega, “es obvio que los problemas siguen. En mi opinión, la vida humana está llena de pérdidas, y todas conllevan un duelo. Sin embargo, estas pérdidas pueden vivirse en paz, de forma más madura. Reaccionando de manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto. Y yo creo que, si uno no está sano, no hay forma de que llegue la persona correcta. Mi recomendación es buscar ayuda para uno mismo, primero, y no preocuparse por si llegará o no una persona a nosotros”.

Sobre la escritora

Realizó la maestría en Psicología del Deporte y Coaching; y el diplomado en “Adicciones, Bulimia, Anorexia y Codependencia”, en el ITESO. Se ha especializado en reconocimiento de emociones y competencias emocionales. Al indagar sobre temas relacionados con signos de personalidad controladora en algunos de sus pacientes, se dio cuenta de la falta de literatura en español sobre estas cuestiones y puso manos a la obra en una investigación que ha producido sus primeros libros que pueden conseguirse a través de Amazon (www.amazon.com.mx).

Libros de Montserrat Moragrega

“El control, ¿por qué no me ama?” (2017)

“El abuso, ¿por qué no me ama?” (2018)

“La codependencia, ¿por qué no me ama?” (2018)

“Amarte para poder ser amado” (2020)

“Dramas y comedias: el final de una relación” (2022)