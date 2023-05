Mitsubishi Outlander PHEV: La nueva familiar enchufable

Puede que Mitsubishi ya había publicado los precios de su nueva Outlander híbrida enchufable cuando anunció la preventa hace unas semanas, pero hasta ahora la conocimos en persona confirmando mucho de lo esperado.

Con la nueva generación, la SUV compacta electrificada da un salto bastante perceptible en refinamiento y diseño, mostrando la nueva integración de los valores estéticos de la marca, imponiendo su presencia desde el exterior, y ofreciendo una cabina con una calidad de ensambles y materiales mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados.

Asimismo, la Outlander está disponible únicamente con mecánica híbrida enchufable, así como espacio para llevar hasta siete pasajeros, aunque la tercera fila seguirá estando destinada a infantes o trayectos cortos.

Dentro de los cambios en el modelo 2023, también vemos una mayor carga tecnológica de la mano de sistemas de infoentretenimiento moderno con unidad táctil de nueve pulgadas que se acompaña de un cuadro de instrumentos digital de 12, con mejoras interesantes en interfaz y funcionalidad.

Lo mejor de todo, es que la seguridad es muy completa, pues el paquete de protección para la familiar electrificada de la marca japonesa ofrece 11 bolsas de aire, frenos ABS, ESP y asistencias a la conducción con sistemas anti colisión, control crucero adaptativo y mantenimiento de carril en sus tres versiones disponibles.

Ahora, lo interesante es la mecánica Plug-In Hybrid, que se compone de un propulsor de cuatro cilindros 2.4l, un par de motores eléctricos y un paquete de baterías de 300v, para generar 248 hp y 332 lb-pie de torque de manera combinada, con tracción integral S-AWC.

Dicho planteamiento mecánico promete, primero que nada, una mejora en refinamiento, aunque más importante aún, una autonomía de hasta 60 km en modo 100% eléctrico o de 650 km tomando en cuenta al motor de combustión.

Como no podría ser de otra forma, la oferta de la Outlander es costosa (SE Plus 918 mil 700 pesos, Limited 999 mil y Diamond un millón 058 mil 500) y revisando lo que se ofrece en cada versión, parece que la mejor opción sería la versión SE Plus, quedando muy bien parada frente a rivales como la X-Trail e-Power con la que comparte plataforma, por citar un ejemplo.