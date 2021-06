Miss Jalisco, semillero de reinas con vocación

Enfocar la belleza hacia nuevas perspectivas es parte del eje principal de Miss Jalisco, certamen que busca erradicar los prejuicios hacia las convocatorias que animan a las mujeres a mostrar sus diversos potenciales sociales y culturales más allá del aspecto físico.

Desde hace dos años, Yoana Gutiérrez lleva la coordinación de Miss Jalisco y a través de su experiencia en este tipo de certámenes y siendo corona 2016 de este evento, está decidida a explorar nuevas facetas que realmente impulsen a las mujeres a encontrar el empoderamiento desde la formación profesional, el compromiso social y principalmente desde la salud emocional en lo personal y colectivo.

Tras celebrar su edición 2021 y coronar a Valeria Martínez, originaria de Jalostotitlán, como la nueva Miss Jalisco, este certamen reafirmar su compromiso por romper con los clichés y convertirse en una plataforma donde las mujeres puedan expresarse y emprender proyectos a beneficio de la sociedad.

“Es un concurso distinto, buscamos a una mujer integral, preparada en todos los aspectos, que no solamente sea bonita y físicamente guapa, porque trabajamos un trasfondo, buscamos a una mujer que sea preparada en temas deportivos, idiomas, cultura de México, y algo muy importante, porque es la espina dorsal del concurso es que tengan el gusto por la labor social, que se preocupen por los demás”.



Yoana Gutiérrez añade que si bien se celebra la diversidad de bellezas de cada una de las candidatas que han aspirado a la corona, Miss Jalisco se enfoca en que las mujeres verdaderamente reflejen seguridad hacia ellas mismas y que, independientemente de ganar o no la corona, puedan impulsar sus sueños y abrir camino a nuevas generaciones de empoderamiento femenino.

“Que más allá de tener una corona puesta, que realmente tenga y sean una voz fuerte e importante para los sectores prioritarios que lo necesitan. Cada una de las participantes tiene un proyecto social, trabajan con fundaciones, se preparan en todos los aspectos”, hace hincapié Yoana Gutiérrez al resaltar también la pluralidad de talentos artísticos que cada mujer jalisciense tiene y que sirven de motivación para establecer nuevas oportunidades laborales, sociales y culturales.



Por una nueva corona

Mariana Macías, Miss Jalisco 2019-2020 y originaria de Chapala, se alista para una nueva aventura con el propósito de coronarse como Miss Mundo, teniendo a Puerto Rico como sede de la gala final proyectada para el mes de diciembre, no sin antes apostar por un nuevo reto en Miss México 2021, próximo a celebrarse en Chihuahua, en donde nuevamente resaltará la belleza y virtudes de las mujeres jaliscienses.

“No es nada más la belleza exterior, es lo interior, el cómo te sientes tú, el autoestima que tienes, qué harás por tu comunidad, qué aportarás y descubrir qué más hay. En Jalisco todas somos bellísimas, eso no se puede negar, pero es saber qué hay detrás de esa belleza, eso es lo que estamos trabajando”.

Mariana Macías recuerda que durante su infancia vivió problemas con sobrepeso y con el reto de enfocar su salud hacia lo positivo, comenzó un cambio que la animó a trabajar desde lo emocional y la superación personal, profesional y social.

“Como Miss Chapala estuve trabajando en el proyecto ‘Pedaleando y dando una sonrisa’, que es un proyecto personal en el que di clases gratuitas de spinning, soy instructora profesional, y estas clases eran al aire libre, motivando a las personas a hacer ejercicio y brindar una donación a cambio y hacer llegar esto a quienes lo necesitaban, así recaudamos alimentos para 100 personas durante un mes completo”.

De cara al certamen nacional de Miss México, Mariana Macías comparte que llegará acompañada de un nuevo proyecto “El tesoro de tus manos”, que vinculado a la Secretaría de Educación, buscará acercarse a escuelas primarias y secundarias para promover el arte y la cultura.



Motivación constante

La superación y la formación profesional y personal es constante en Miss Universos y son bastantes las historias de vida que han encontrado nuevos horizontes para seguir confiando en los certámenes de belleza e inspirar a más mujeres a llevar el nombre de Jalisco a lo más alto.

“Miss Jalisco ha sido una experiencia muy bonita y gratificante, he aprendido muchísimo de mis compañeras y los coach que nos han apoyado. Invitaría a todas las mujeres para que puedan experimentar esto, es algo que te lleva a un aprendizaje personal, a un crecimiento integral. Aprendes mucho, creces como persona, lo disfrutas y te diviertes. Me parece importante que se toquen temas no solo de la apariencia física, creo que es importante que una Miss esté representando a la mujer mexicana cómo lo que es realmente, que sí somos bellas, pero también somos mujeres preparadas, capaces, inteligentes y con el valor de poder llevar el nombre de México y presumirlo en otros lugares de manera muy digna, comparte Mariana Zamora, Miss Juanacatlán y ganadora como “Favorita del público” de Miss Jalisco 2021.

“Creo que es una plataforma que te hace crecer personalmente y de todas las maneras. Recién egresé de la licenciatura de Psicología y creo que los certámenes se unen de manera perfecta con lo que es mi carrera, en especial con Miss Jalisco, porque impulsa a la belleza con propósito, es una de las cosas que más llamó mi atención, porque yo planeo continuar en los concursos de belleza, es algo que me motiva a seguir creciendo, es un escalón que te ayuda a abrir muchas puertas, porque somos mujeres muy preparadas y grandes para hacer cualquier cosa”, dijo Daniela Coss y León, Miss Arandas y finalista de Miss Jalisco 2021.

MQ