Con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante todo el marzo, las plataformas de streaming Disney+ y Star+ se unen a las conmemoraciones mundiales por el Mes de la Mujer con series, películas, documentales y otros contenidos, que tienen a las mujeres como protagonistas, destacando su poder como líderes, agentes de cambio y heroínas de sus propias historias.

A lo largo de todo el mes los suscriptores disfrutarán de grandes estrenos como la serie original Disney+ de Marvel Studios Poder M y la serie exclusiva de Star+ El grito de las mariposas, ambas ya están disponibles con sus temporadas completas.

A su vez, en ambos servicios de streaming se destacan otras historias de ficción y no ficción en las que las mujeres son el centro de la escena.

Poder M está disponible en Disney+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Poder M

Es una serie original Disney+ de Marvel Studios, que ofrece su primera temporada completa en Disney+. Poder M recorre las trayectorias de grandes personajes femeninos de Marvel, incluyendo a Carol Danvers, Wanda Maximoff, las mujeres de Wakanda y las de Los Guardianes de la Galaxia. A través de imágenes de archivo, animación creativa y entrevistas reveladoras, la serie explora el recorrido de las mujeres de Marvel desde su nacimiento en Marvel Comics hasta su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y más allá. Imágenes de archivo, animación y entrevistas se combinan para describir cómo estos personajes y las mujeres que están detrás de su éxito han impactado a los fans de todo el mundo.

Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

Es un especial original Disney+ que ya está disponible solo en su idioma original en Disney+. Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) acompaña el lanzamiento de "Endless Summer Vacation", el octavo álbum de estudio de la reconocida cantante y compositora Miley Cyrus. En el esperado evento, Miley, quien es también productora ejecutiva del especial, interpreta canciones del nuevo álbum, incluyendo la exitosa Flowers así como uno de sus éxitos clásicos y un tema especial con el reconocido músico Rufus Wainwright. El especial también cuenta con entrevistas exclusivas en la famosa casa de Los Ángeles en la que vivió Frank Sinatra y en donde Miley grabó el célebre video musical de Flowers. Las Backyard Sessions son una serie de presentaciones musicales grabadas en vivo que Miley inició en 2012 para sus fans. Al público le encantó la experiencia de ver a Miley y su banda actuar en un entorno íntimo al aire libre, y de esta forma, se convirtieron rápidamente en un referente. Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) es una continuación de esa serie.

Abriendo el juego con Robin Roberts está disponible en Disney+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Abriendo el juego con Robin Roberts

Es una serie original Disney+ que ya tiene disponible su segunda temporada completa en Disney+. Robin Roberts regresa con otra temporada de conversaciones íntimas con un nuevo grupo de mujeres icónicas de Hollywood. Cada episodio es un debate profundo y perspicaz que da testimonio de increíbles viajes de autorrealización. Cada episodio presenta conversaciones conmovedoras e inspiradoras en torno a temas de la vida real, como la gracia, la plenitud, la certeza y la comunidad. Las mujeres detallan las luchas a las que se han enfrentado en sus caminos a través de la fama en un entorno seguro y reconfortante: ¡el sofá de su mejor amiga! Abriendo el Juego con Robin Roberts presenta historias inéditas de cómo pioneras, desde una medallista olímpica hasta una actriz ganadora de un Emmy®, se enfrentaron cara a cara con su vulnerabilidad, autenticidad e intuición para hacer lugar a la expansión y la evolución.

Además, los suscriptores de Disney+ pueden conmemorar el Mes de la Mujer con grandes historias de Disney, Pixar y Marvel protagonizadas por poderosas mujeres, como la recientemente estrenada Pantera Negra: Wakanda por siempre; películas memorables como Encanto, Cruella, Moana: Un mar de aventuras, Raya y el último dragón, Mulán, Valiente, Red y Frozen: Una aventura congelada; series como She-Hulk: defensora de héroes, WandaVision y Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás; y el documental de National Geographic Jane: El Legado.

El grito de las mariposas

Es la serie exclusiva de Star+ que ya se puede ver con su temporada completa en Star+. El grito de las mariposas es la nueva serie exclusiva inspirada en hechos reales centrada en la amistad entre la joven inmigrante española Arantxa Oyamburu y Minerva Mirabal, reconocida activista política dominicana que, junto a sus hermanas, recibió el apodo de “las Mariposas”, convirtiéndose en una leyenda latinoamericana al enfrentarse en República Dominicana al régimen tiránico de Rafael Leónidas Trujillo, alias “El Chivo”, y contribuir al precipitado final del feroz dictador, asesinado en 1961, tras 30 años en el poder. La serie narra el vínculo entre las dos jóvenes y valientes mujeres, cuyos encuentros y desencuentros durante más de dos décadas estuvieron marcados por los brutales sucesos en torno a la dictadura de Trujillo.

El estrangulador de Boston

Es una película exclusiva Star+ que ya se puede ver en el servicio de streaming Star+. La nueva película de 20th Century Studios sigue a Loretta McLaughlin, una reportera del periódico Record-American, que se convierte en la primera periodista en relacionar los asesinatos del estrangulador de Boston. A medida que el misterioso asesino se cobra más y más víctimas, Loretta intenta continuar su investigación junto a su colega y confidente Jean Cole, pero el dúo se ve obstaculizado por el sexismo de la época. No obstante, McLaughlin y Cole siguen adelante con gran valentía, arriesgando sus propias vidas en su búsqueda por descubrir la verdad.

Kindred: secretos y raíces ya está disponible en Star+. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Kindred: secretos y raíces

Es una serie exclusiva Star+ que hoy estrena su temporada completa en Star+. Basada en la novela de Octavia E. Butler, Kindred: secretos y raíces gira en torno a Dana James, una joven afroamericana aspirante a escritora que se desvincula de sus obligaciones familiares y se muda a Los Ángeles, dispuesta a reclamar su derecho a un futuro que por primera vez siente como propio. Pero antes de poder instalarse en su nuevo hogar, se ve arrastrada violentamente al pasado y emerge en una plantación del siglo XIX, un lugar íntimamente relacionado con ella y su familia.

A su vez, en el servicio de streaming se destacan los siguientes contenidos protagonizados por mujeres: Bios: Mercedes Sosa y Bios: Aterciopelados, dos episodios de la célebre serie documental de National Geographic dedicados a emblemáticas artistas latinoamericanas; las producciones originales latinoamericanas Santa Evita y Limbo, las series Planeta sexo con Cara Delevingne, The Handmaid's Tale, La Negociadora, En busca de pruebas, La Defensora y Las mujeres de Taipei; las películas La Civil, Las Rojas, La boda de Rosa, Rosalina, y Beba, y los documentales Peace Peace Now Now, Serena vs. The Umpire, Lolo y The Real Queens of Hip Hop.

Los títulos e iniciativas mencionados son solo parte de la amplia variedad de contenido disponible en las plataformas de Disney focalizado en género y alineado con los esfuerzos de la compañía por promover la diversidad, equidad e inclusión.

Con información de The Walt Disney Company México.

